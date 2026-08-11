Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Gölü ile Tahtakale mevkiinde bulunan demiryolu elektrifikasyon tesislerine temas ederek zarar gören göçmen leyleklerin korunması amacıyla çok yönlü bir çalışma başlattı.

İstanbul, dünyadaki en önemli kuş göç rotalarından biri olan Doğu Avrupa-Afrika göç yolu üzerinde stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu kritik göç aksında yer alan Küçükçekmece Gölü çevresi ise kuşların dinlenme, beslenme ve mola verme alanları arasında bulunmaktadır.

Uzun yıllardır aralıksız işletmede bulunan demiryolu hattında geçmiş dönemlerde leyleklerin bu ölçekte toplu olarak zarar gördüğü benzer bir durumla karşılaşılmamıştı. Bu durum üzerine kurum, kuşların göç hareketlerinde, uçuş irtifalarında veya tercih ettikleri konaklama güzergâhlarında iklimsel veya çevresel faktörlere bağlı değişiklikler meydana gelmiş olabileceği ihtimalini gündeme aldı. Konu sadece elektrifikasyon tesislerindeki teknik koruyucu sistemler açısından değil, aynı zamanda leyleklerin göç davranışlarındaki olası değişimler bakımından da detaylıca incelemeye alındı.

Leyleklerin doğal göç rotaları, mola verdikleri sulak ve açık alanlar, uçuş davranışları ve demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle olan temaslarının detaylıca ortaya konulması amacıyla adımlar atıldı. İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerin ornitoloji, biyoloji ve veterinerlik fakültelerinde görev yapan uzman akademisyenlerle görüşmelere başlandı.

Yürütülecek bilimsel saha çalışmalarında leyleklerin mevcut göç güzergahları ile geçmiş yıllara ait rotaları karşılaştırmalı olarak analiz edilecek. Kuşların güzergâh veya konaklama tercihlerinde yaşanan kaymaların muhtemel nedenleri araştırılırken, demiryolu hattıyla etkileşimin neden özellikle bu dönemde yoğunlaştığı taranacak. İklim değişikliği, kentleşme baskısı ve sulak alanlardaki değişimlerin göç rotalarına etkisi de araştırmaların odak noktalarından biri olacak.

Elde edilecek akademik ve teknik veriler doğrultusunda, demiryolu hatlarında yer alan mevcut koruyucu sistemlerin geliştirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması planlanıyor. Uzman ve akademisyenlerin katılımıyla sahada ortak incelemeler gerçekleştirilecek ve riskli noktalar haritalandırılarak yeniden belirlenecek.

Saha çalışmaları neticesinde hatlar üzerinde kullanılan kuşkonmaz sistemlerinin güncellenmesinin yanı sıra yüksek riskli bölgelerde izolasyon malzemelerinin artırılması gibi farklı teknik koruma yöntemleri uygulanacak. Hat yakınlarındaki emniyetli noktalarda yapay tünekler ve güvenli konma alanları oluşturularak kuşların akıma kapılmadan dinlenmelerine imkan sağlanacak.

TCDD’NİN EKOLOJİK VE DOĞA DOSTU PROJE GEÇMİŞİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, yürüttüğü ulaşım altyapısı yatırımlarında yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sürdürülmesine yönelik uygulamaları daha önce de farklı projelerde başarıyla hayata geçirmişti. Ankara ile Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Beylikova ile Sazak kesimi arasında, yaban hayvanlarının hat üzerinden emniyetli şekilde geçebilmesi ve doğal yaşam alanlarının bölünmemesi amacıyla yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik geçiş alanına sahip Türkiye’nin ilk ekolojik köprülerinden biri inşa edilmişti. Bu köprünün yaban hayatı tarafından kullanımı ise sürekli olarak fotokapanlarla izlenmektedir.

Benzer şekilde Çerkezköy ile Kapıkule Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında, güzergâhta yer alan mera alanlarının muhafazası için mera ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüldü. Yapısı bozulmuş veya erozyona uğramış mera alanları yeniden verimli hale getirilirken, tren geçişlerinden kaynaklanan gürültünün yerleşim yerleri ile hayvancılık faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gürültü perdeleri ve özel koruyucu bariyerler monte edildi.

Küçükçekmece’de başlatılan bu yeni çalışmayla da bilimsel veriler ışığında en doğru teknik çözümler geliştirilerek göçmen kuşların demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle olan etkileşiminin en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.