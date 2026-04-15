TBMM Genel Kurulu’nda, CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi’nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda; Yeni Yol Partisi’nin “Türkiye’deki orman varlığı”, İYİ Parti’nin “Enflasyonun etkileri”, DEM Parti’nin “Ceza infaz sistemi” ve CHP’nin “Yurt dışı vize başvuru randevu sistemi”ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, vatandaşların vize randevusu bile alamadığını belirterek, Avrupa’ya seyahat süreçlerinde ciddi mağduriyet yaşandığını ifade etti. Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, mevcut politikaların vatandaşların yaşamını kısıtladığını savundu. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Schengen vize başvurularında ret oranlarının arttığını vurguladı. DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ise Avrupa ülkelerinin daha dışlayıcı bir vize politikası izlediğini öne sürdü.

AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ise vize serbestisi sürecinde gerekli kriterlerin büyük bölümünün tamamlandığını, diplomasi trafiğinin sürdüğünü ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Daha sonra Genel Kurulda, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda boş bulunan üyeliğe İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu seçildi. Ardından sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.