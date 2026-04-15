Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar

Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar

Son dönemde Schengen vize başvurularında randevu sistemine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığı iddia ediliyor. Çok sayıda başvuran, randevu bulamazken randevu bulanların sırasının da karaborsada satıldığı öne sürüldü.

Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 1

Vize almak için başvuru süreci en sıkıntılı dönemlerden birisi. Başvuranlar hem sürecin uzadığı hem de öngörülemez hale geldiğini belirtiyor.

1 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 2

Vatandaşlar bireysel başvurularda randevu bulamadıklarını, buna karşılık bazı aracı yapılar üzerinden daha hızlı erişim sağlandığı yönünde iddiaların yaygınlaştığını ifade ediyor.

2 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 3

Sosyal medyada ayrıca randevu sistemlerinde otomatik yazılımlar kullanıldığı ve boşlukların bu yöntemlerle hızlı şekilde toplandığı öne sürülüyor.

3 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 4

Artan şikâyetler, vize randevu sisteminde şeffaflık ve erişim adaleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

4 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 5

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, vatandaşın vize randevusu hakkını botlarla ele geçirip 300 euroya satan karaborsacıların bilgilerinin kendisine geldiğini ve resmi makamlara bu bilgileri ileteceğini açıkladı.

5 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 6

Haskoloğlu şunları söyledi:

"Milletin vize randevusu hakkını botlarla alıp, Resmi olmayan vize şirketleriyle millete 300 euroya satan yüzlerce ismin bilgilerini ihbarlar sonucu aldım."

6 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 7

"Şimdi istedikleri kadar silebilirler. Bu suça bulaşmış herkesin ismini Yetkili makamlara ileteceğim."

7 8
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar - Resim: 8

"Avrupa Birliği Yetkilileri de tüm bu şahsıları ve bu bahsettiğim şirketleri incelemeye aldı."

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro