Vize almak için başvuru süreci en sıkıntılı dönemlerden birisi. Başvuranlar hem sürecin uzadığı hem de öngörülemez hale geldiğini belirtiyor.
Vize randevusu karaborsaya düştü: Sizin sıranızı 300 euroya satıyorlar
Son dönemde Schengen vize başvurularında randevu sistemine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığı iddia ediliyor. Çok sayıda başvuran, randevu bulamazken randevu bulanların sırasının da karaborsada satıldığı öne sürüldü.Derleyen: Aykut Metehan
Vatandaşlar bireysel başvurularda randevu bulamadıklarını, buna karşılık bazı aracı yapılar üzerinden daha hızlı erişim sağlandığı yönünde iddiaların yaygınlaştığını ifade ediyor.
Sosyal medyada ayrıca randevu sistemlerinde otomatik yazılımlar kullanıldığı ve boşlukların bu yöntemlerle hızlı şekilde toplandığı öne sürülüyor.
Artan şikâyetler, vize randevu sisteminde şeffaflık ve erişim adaleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, vatandaşın vize randevusu hakkını botlarla ele geçirip 300 euroya satan karaborsacıların bilgilerinin kendisine geldiğini ve resmi makamlara bu bilgileri ileteceğini açıkladı.
Haskoloğlu şunları söyledi:
"Milletin vize randevusu hakkını botlarla alıp, Resmi olmayan vize şirketleriyle millete 300 euroya satan yüzlerce ismin bilgilerini ihbarlar sonucu aldım."
"Şimdi istedikleri kadar silebilirler. Bu suça bulaşmış herkesin ismini Yetkili makamlara ileteceğim."
"Avrupa Birliği Yetkilileri de tüm bu şahsıları ve bu bahsettiğim şirketleri incelemeye aldı."