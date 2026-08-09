Kaynak: ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılması tartışma konusu oldu.

Çömez, Sincan 1 No'lu L Tipi Cezaevi'nde isyan çıktığını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e konu hakkında açıklama yapması çağrısında bulunduğu konuşmasının ardından hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

ÇÖMEZ: İSTEDİĞİNİZ SORUŞTURMAYI BAŞLATIN

Çömez, soruşturmaya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, Adalet Bakanı'na Sincan 1 No'lu L Tipi Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yapması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Çömez, "Ne yaptılar biliyor musunuz? Meclis'te, kürsüde yaptığım konuşma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Hiç umurumda değil. İstediğiniz soruşturmayı başlatın" ifadelerini kullandı.

Çömez, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e de seslenerek, "Özlem Hanım, hukukçusunuz, böyle bir kepazelik olur mu" diye sordu.

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın bir eleştiri ve çağrı olduğunu belirten Çömez, Adalet Bakanı'nın yapması gerekenin konuya ilişkin açıklama yapmak ve Meclis'i bilgilendirmek olduğunu söyledi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN ÇÖMEZ'E DESTEK: "KÜRSÜ DOKUNULMAZLIĞINI SAVUNMAK ZORUNDAYIZ"

Çömez'in açıklamalarının ardından grup başkanvekilleri soruşturma üzerinden milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı ve Meclis'teki ifade özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Genel Kurul'daki konuşmasını dikkatle dinlediği Çömez'in "Bu şekilde iddialar var, Sayın Bakan'dan açıklama bekliyoruz" dediğini aktardı.

Özdağ, bu tür durumlarda ilgili bakanın Meclis Başkanlığı'nı, başkanvekilini veya kendi grup başkanvekilini arayarak konuya açıklık getirmesinin teamül olduğunu söyledi.

Özdağ, Çömez hakkında başlatılan soruşturmanın milletvekillerini susturma anlamına geldiğini belirterek, "Bu tür uygulamalar millet iradesinin temsilcileri olan milletvekillerini susturmaktır. Bu, doğru bir uygulama değildir" dedi.

Özdağ, Adalet Bakanı'na yönelik olarak da "Milletvekili dokunulmazlığı nedir, öğren, kürsü dokunulmazlığı nedir, öğren" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise farklı siyasi görüşlere sahip olunsa da hukuk ve adalet konusunda ortak bir yaklaşım bulunması gerektiğini belirtti.

Temelli, "Kürsü dokunulmazlığı tam da bunun için vardır dolayısıyla kürsü dokunulmazlığını sonuna kadar savunmak zorundayız çünkü bu kürsü, sonuçta halkın iradesinin kürsüsüdür" dedi.

Temelli, bir milletvekiline soruşturma açılmasının Anayasa ihlali olduğunu savunarak, Çömez'in hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

ZENGİN: "KÜRSÜ DOKUNULMAZLIĞINA İNANIYORUM"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Çömez'in konuşmasının bir bölümünü dışarıda dinlediğini ve tamamına vakıf olmadığını belirterek, bazı konularda tartışmayı büyütmemek amacıyla cevap vermemeyi tercih ettiğini söyledi.

Zengin, Çömez'in Genel Kurul'daki konuşmasında cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, konunun olduğundan farklı şekilde büyütüldüğünü ifade etti.

Milletvekillerinin Genel Kurul'daki konuşmaları nedeniyle hukuken korumaya sahip olduğunu belirten Zengin, "Milletvekilleri Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalardan dolayı özgürdürler, bu yaptıkları konuşmalar bir yargılamaya, bir sorgulamaya o an için tabi değildir. Ben kürsüye inanan bir insanım, kürsü dokunulmazlığına inanıyorum. Kürsüye çıkan herkes fikirlerini özgürce söyler ama kürsüdeyken hiç olmayan bir isyanı da söyleyemez, 'Burada isyan var' diye söyleyemez. Şu olabilir: 'Böyle bir şüphe var, lütfen bununla alakalı araştıralım'" ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ-ZENGİN ARASINDA "ÖZGÜRLÜK" TARTIŞMASI

Zengin'in değerlendirmelerinin ardından yeniden söz alan Çömez, Zengin'in kendisinin neyi konuşup neyi konuşmayacağına ilişkin değerlendirme yaptığını savundu.

Çömez, Zengin'in kendisinin konuşmasını beğenmeme ve eleştirme hakkı olduğunu belirterek, "Benim neyi konuşup neyi konuşmayacağıma siz mi karar vereceksiniz? Beğenmeme hakkınız var, eleştiri hakkınız da var. Benden sonra söz alırsınız, 'Yanlıştır' dersiniz, kızarsınız, söylemek istediğiniz her şeyi söylersiniz ama siz icra makamındasınız, iktidar makamındasınız ve sorumluluk sahibisiniz" diye konuştu.

Çömez ayrıca, "Sizin çizdiğiniz sınırlar içerisinde mi konuşacağız? Sizin tanzim ettiğiniz şekilde mi konuşacağız? Sizin 'Şurada konuşun, burada susun' dediğiniz şekilde mi hareket edeceğiz" diyerek Zengin'e tepki gösterdi.

Zengin ise Çömez'in sözlerine, "Siz kendiniz için düşündüğünüz özgürlüğü neden bizim için de düşünmüyorsunuz" karşılığını verdi.

Çömez, "Allah aşkına şu kürsüden konuştuğum laflar için soruşturma açılmış, diyorsunuz ki: 'Bize özgürlük verin'" derken, Zengin ise "Siz de bize bunu söyleyemezsiniz" dedi. Çömez, "Ben kürsüde yaşananı anlatıyorum. Bir tek kelime laf etmemişsiniz bununla ilgili. 'Bize özgürlük verin' diyorsunuz, buyurun özgürlük sizin olsun" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı konuşmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, taraflardan birbirlerini dinlemelerini istedi.

BULDAN: "RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMASININ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Buldan, Çömez'in dile getirdiği konunun ciddi olduğunu söyleyerek, bir milletvekilinin kürsüden yaptığı konuşma nedeniyle resen soruşturma başlatılmasının doğru olmadığını söyledi.

Milletvekillerinin kürsüyü özgür şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu belirten Buldan, "Bunun üzerine Adalet Bakanlığı'yla irtibata geçebilirdiniz, sorabilirdiniz ya da Adalet Bakanı sizi arayabilirdi, Sayın Çömez'i arayabilirdi. Bunların hiçbiri olmadı" diye konuştu.

Soruşturmanın hızlı şekilde başlatılmasının doğru olmadığını belirten Buldan, "Bunların olmadığı gibi resen soruşturma başlatılmasının alelacele bunun yapılmasının doğru bir tutum ya da doğru bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen bununla ilgili Bakanlık bir bilgi verilecektir. Yine de bilgi istiyoruz elbette ki belki Sayın Zengin aracılığıyla bir bilgi alabiliriz ya da sizin tarafınızdan olabilir" ifadelerini kullandı.

Zengin'in, önemli bir mesele hakkında bilgi almak için kendisinin aracı veya postacı olmadığını söylemesi üzerine Buldan, "Sayın Zengin, önemli bir mesele üzerinden bilgi almak postacılık değildir, bence yanlış düşünüyorsunuz" dedi.

Buldan, konuya ilişkin Bakanlık tarafından bilgi verileceğini belirterek Genel Kurul gündemine devam edilmesini istedi.