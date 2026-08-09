Altında yeni rekor beklentisi: Dev yatırımcılar harekete geçti

İŞLEM HACİMLERİ SIÇRADI

Altına yönelik ilginin arttığını gösteren bir diğer veri işlem hacimleri oldu. GLD opsiyonlarındaki hacim son 30 günlük ortalamanın yaklaşık iki katına, GDX'teki işlemler ise normal seviyelerin yaklaşık dört katına çıktı.