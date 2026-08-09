ALTIN YATIRIMCISI GERİ DÖNDÜ
Ocak ayında ulaştığı zirvenin yüzde 25 altında işlem gören altın yeniden yatırımcıların radarına girdi. Yaklaşık iki aydır sakin seyreden piyasada yükseliş beklentisinin güçlendiğine işaret eden işlemler görülmeye başladı.
Altında yeni rekor beklentisi: Dev yatırımcılar harekete geçti
Zirveden yüzde 25 gerileyen altında yatırımcıların yönü yeniden yukarı döndü. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri ve Çin’de artan talebin ardından yükseliş beklentisiyle yaklaşık 180 milyon dolarlık pozisyon açılması dikkat çekti.Kaynak: Diğer
ALTIN YATIRIMCISI GERİ DÖNDÜ
100 MİLYON DOLARLIK POZİSYON
Altın fiyatlarını takip eden SPDR Gold Shares (GLD) fonunun opsiyonlarında yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonların büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Altında düşüş bekleyenlerin pozisyonları ise yaklaşık 25 milyon dolarda kaldı.
MADENCİLİK ŞİRKETLERİNE DE YÖNELDİLER
Altın madenciliği şirketlerini izleyen GDX fonunda da yükseliş beklentisi ağırlık kazandı. Yukarı yönlü hareket bekleyen yatırımcıların işlemleri 80 milyon doları aşarken, düşüş yönündeki pozisyonlar 9 milyon doların biraz üzerinde gerçekleşti.
İŞLEM HACİMLERİ SIÇRADI
Altına yönelik ilginin arttığını gösteren bir diğer veri işlem hacimleri oldu. GLD opsiyonlarındaki hacim son 30 günlük ortalamanın yaklaşık iki katına, GDX'teki işlemler ise normal seviyelerin yaklaşık dört katına çıktı.
DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA YARADI
Yılın ilk yarısında yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar altını baskılarken yatırımcıların ilgisi teknoloji hisselerine kaymıştı. Son dönemde ise doların haziran ortasından bu yana en düşük seviyelerine gerilemesi altın açısından görünümü değiştirmeye başladı.
ABD’DEN KRİTİK VERİ GELDİ
Temmuz ayında ABD'de tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde 23 bin kişi azalması piyasaları hareketlendirdi. Veri, dünyanın en büyük ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.
GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ
İstihdamdaki zayıflama, ABD Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında daha temkinli davranabileceği beklentisini artırdı. Faizlerin ve doların gerileme ihtimali, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
ÇİN’DEN ALTINA GÜÇLÜ TALEP
Piyasadaki hareketliliğin diğer ayağını Çin oluşturuyor. Arora Report'tan Nigam Arora'ya göre Çinli bireysel yatırımcıların ülkedeki altın fonlarına güçlü şekilde yönelmesi, değerli metale yönelik talebi artırıyor.
ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?
ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri, doların zayıflaması ve Çin'den gelen talep altının görünümünü yeniden değiştirdi. Opsiyon piyasasında yükseliş bekleyen yatırımcıların belirgin biçimde öne çıkması ise gözleri yeniden altının zirve seviyelerine çevirdi.