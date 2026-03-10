Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı tespit etti.

Dev siber operasyonu: 105 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı - Resim : 1Yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğu belirlenmesi üzerine Kocaeli merkezli 7 ilde 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Dev siber operasyonu: 105 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı - Resim : 2

Operasyonda suç örgütü lideri ve hakkında 81 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.’nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 telefon, 32 sim kart, 2 tablet, 2 harddisk, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 53 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

