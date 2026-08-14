Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde peş peşe yaşanan istifalar, partilerin sandalye dağılımını yeniden değiştirdi. Yeni Yol Partisi, bir milletvekilinin ayrılmasıyla grup kurmak için gereken 20 milletvekili sınırının altına düşerken, CHP'den gelen yeni katılımla yeniden grup statüsünü kazandı.

YENİ YOL ÖNCE 19'A DÜŞTÜ, SONRA YENİDEN 20 OLDU

TBMM'nin güncellenen sandalye dağılımına göre İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti.

Bu ayrılıkla birlikte Yeni Yol'un milletvekili sayısı 19'a gerileyerek grup kurma yeterliliğini kaybetti.

Kısa süre sonra CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol'a katılmasıyla parti yeniden 20 milletvekiline ulaşarak Meclis'te grup kurma hakkını korudu.

İYİ PARTİ VE CHP'NİN SANDALYE SAYISI DEĞİŞTİ

Güncellemenin ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye, CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e düştü.

Bağımsız milletvekili sayısı ise 13'e yükseldi.

TBMM'DE TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 592

Meclis'teki toplam milletvekili sayısı, daha önce yaşanan vefatlar, milletvekilliğinin düşmesi ve belediye başkanlığı ile bakanlık görevleri nedeniyle 600'den 592'ye gerilemişti.

TBMM'DE PARTİLERİN YENİ SANDALYE DAĞILIMI

Güncellenen tabloya göre Meclis'teki dağılım şu şekilde oluştu:

AK Parti: 277

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol: 20

Bağımsız: 13

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

TİP: 3

DBP: 2

EMEP: 2

Saadet Partisi: 1

DSP: 1

Demokrat Parti: 1

Yeni Yol'un 20 milletvekili sınırını yeniden yakalaması, Meclis'teki grup statüsünü koruması açısından günün en dikkat çeken siyasi gelişmelerinden biri oldu.