Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 21 Mayıs'ta başlayan 10 günlük bayram tatilinin ardından yoğun bir yasama mesaisine hazırlanıyor. Yeni haftada Genel Kurul ve komisyonlarda kritik kanun teklifleri masaya yatırılacak.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA YENİ KISITLAMALAR VE MÜLKİ AMİRLERE YETKİ

Genel Kurul’da 2 Haziran Salı günü "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması planlanıyor. Teklif kapsamında öne çıkan alkol düzenlemeleri şu şekilde:

Marka ve logo sınırlaması: Alkollü içki firmalarının isim, marka, logo ve amblemleri; iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde veya herhangi bir etkinlik alanında çağrışım yapacak şekilde bulundurulamayacak.

Çapraz marka yasağı: Fermente alkollü içki markaları distile, distile içki markaları ise fermente içki markası olarak kullanılamayacak.

Ceza yetkisi: Yurt genelinde uygulanan 22.00-06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satışı yasağına yönelik yaptırımlarda mülki idare amirleri yetkilendirilecek.

TARIM ARAZİLERİNE İZİNSİZ YAPI YAPANLARA HİZMET KESİNTİSİ VE CEZA

Yeni yasa teklifiyle, tarım arazilerinin korunması amacıyla yapı kooperatiflerinin bu araziler üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmeleri yasaklanıyor. Tarımsal kooperatiflerin hak edinimleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olacak.

Abonelik Veren Kurumlara 100 Bin TL Ceza: İzin alınmadan inşa edilen yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılamayacak. Bu hükme aykırı davranarak abonelik tesis eden kurumlara her bir abone başına 100 bin lira idari para cezası kesilecek. Arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edilmesi durumunda ise bozulan alanın her metrekaresi için 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

Torba teklifte ayrıca DSİ taşınmazlarının satışı, veteriner hekimlerin disiplin cezalarının artırılması, karbon yutak ormanlarının kurulması ve sözleşmesiz şeker pancarı ekiminin yasaklanması gibi düzenlemeler de yer alıyor.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ YOĞUN

Meclis komisyonları da bu hafta yeni teklifleri ele alacak:

3 Haziran Çarşamba (Plan ve Bütçe Komisyonu): Emniyet teşkilatı kadro oranları, internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler, , basın yayın ilkelerine aykırı davranan yayın organlarına resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanması, taksi ve minibüs plakalarına vergi istisnası ile akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine dair teklif görüşülecek.

4 Haziran Perşembe (İçişleri Komisyonu): Türk Kızılay’ının Cenevre Sözleşmelerine tam uyumu ve haklarının düzenlenmesi ele alınacak. Ayrıca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının nedenlerini araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonunda 3 Haziran Çarşamba günü bazı akademisyenler sunum yapacak.

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç’e resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

CHP'DE "GRUP TOPLANTISI" YETKİ KRİZİ

Siyasetin gözü ise 2 Haziran Salı günü saat 13.30’da yapılması beklenen CHP grup toplantısına çevrildi. 38. Kurultay’ın iptalinin ardından Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesi ve TBMM kayıtlarına bu şekilde geçmesi partide yeni bir tartışma başlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seçimin usulsüz olduğuna dair dilekçe verirken, milletvekillerine gönderdiği yazıda grup toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin sadece kendisi tarafından belirlenebileceğini, talimatı dışındaki toplantıların yapılmayacağını bildirdi.

Buna karşılık CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı yeri ve saatini belirleme yetkisinin Genel Başkan’da değil, içtüzük gereği haftada en az bir kez toplanmak zorunda olan grup yönetim kurulunda olduğunu vurguladı. Yaşanan bu ihtilaf nedeniyle salı günü CHP grubunda kimin konuşacağı merak konusu oldu.