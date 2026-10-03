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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, 3 Ekim 1978 tarihinde yaşamını yitiren MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı, oğlu Mustafa Haşatlı ve MHP Beyoğlu İlçe Sekreteri Hüsnü Tepe'yi andı.

‘ÜÇ HİLAL EBEDİYEN SÖNMEYECEK’

Adan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "3 Ekim 1978'de kızıl terörizmin şehit ettiği MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı, oğlu Mustafa Haşatlı ve MHP Beyoğlu İlçe Sekreteri Hüsnü Tepe'yi rahmetle anıyorum” sözlerini sarf etti.

Adan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“3 Ekim 1978'de kızıl terörizmin şehit ettiği MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı, oğlu Mustafa Haşatlı ve MHP Beyoğlu İlçe Sekreteri Hüsnü Tepe'yi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin emaneti üç hilal, ebediyen sönmeyecek; ülkücü hareket, o kahramanların yolundan dönmeyecektir.”

12 Eylül 1980 öncesi tırmanan siyasi şiddet ortamında, 3 Ekim 1978 tarihinde İstanbul iki ayrı silahlı saldırıya sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı, 17 yaşındaki oğlu Mustafa Haşatlı ve MHP Beyoğlu İlçe Sekreteri Hüsnü Tepe düzenlenen suikastlar sonucu yaşamını yitirdi.

RECEP HAŞATLI VE MUSTAFA HAŞATLI SUİKASTI

MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı, 3 Ekim 1978 gecesi oğlu Mustafa Haşatlı ile birlikte Göztepe Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan evlerine döndüğü sırada pusuya düşürüldü. Otomobillerini garaja park ettikleri esnada, pusuda bekleyen ve polis kıyafeti giydiği belirtilen silahlı saldırganlar tarafından araçlarına yaylım ateşi açıldı.

Olay yerinde ağır yaralanan Baba-oğul Haşatlılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hüsnü Tepe Saldırısı: Aynı gün gerçekleşen bir diğer hedefli saldırıda ise MHP Beyoğlu İlçe Sekreteri Hüsnü Tepe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu katledildi.

SORUŞTURMA VE SONRASI

Emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturmalarda, saldırıların yasa dışı sol örgüt mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespiti basına ve emniyet kayıtlarına yansıdı.3 Ekim 1978’de hayatını kaybeden Recep Haşatlı, oğlu Mustafa Haşatlı ve Hüsnü Tepe için 5 Ekim 1978 günü Beyazıt Camii’nde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve çok sayıda partilinin katıldığı cenaze merasiminin ardından naaşlar toprağa verildi.