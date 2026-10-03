Kaynak: Haber Merkezi

Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam etme kararı alan ve son olarak 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğini sonlandırması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

'KAÇ TANESİ BU DERNEĞE ÜYE?'

Tugay, kendisini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısına Instagram üzerinden yanıt verdi. Tugay, Atatürk'e olan sevgi ve saygısının dışarıdan gelen bir taleple silinemeyeceğini vurguladı. Uzun süredir dernekten ayrılmayı planladığını ve işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl yanlış düşünceler içindesiniz böyle? Üyeliğinden ayrıldığım yer sadece Karşıyaka'da bir dernek. Faaliyetlerine katılamadığım ve yönetimi ile anlaşamadığım için ayrıldım. İzmir'de 4.5 milyon insan var ve milyonlarcası Atatürk sevgisiyle yaşıyor. Kaç tanesi bu derneğe üye? Onlar da mı suçlanmalı?"

'BEN BU KÖTÜLÜĞÜ İZMİR'E YAPMAYACAĞIM'

Açıklamasında asıl odak noktasının yerel yönetim çalışmaları olduğunun altını çizen Tugay, "Benim görevim bu şehrin belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. İzmir'in sorunlarını çözemememiz şehrimize ve insanlarımıza yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Ben bu kötülüğü İzmir'e yapmayacağım" değerlendirmesinde bulundu.