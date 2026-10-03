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Afyonkarahisar Belediye Meclisi toplantısında, bazı belediye meclis üyelerinin parti değişikliğinin ardından ihtisas komisyonlarında görev yapacak isimlerin belirlenmesine ilişkin tartışma yaşandı.

Kocatepe gazetesinde yer alan habere göre, Belediye Başkanı Burcu Köksal idaresinde gerçekleştirilen toplantıda, Yeni Parti Grubu ile Belediye Başkanı Köksal arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Yeni Parti Grubu, daha önce CHP'li olan ve daha sonra Yeni Parti'ye geçen bazı belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyonlarındaki görevlerinin yeniden değerlendirilmesini ve komisyonlarda görev yapacak isimlerin grup tarafından belirlenmesini istedi.

Belediye Başkanı Köksal ise ihtisas komisyonlarında görev yapan üyelerin bugüne kadar uyumlu çalıştığını belirterek aynı isimlerin görevlerine devam etmesi gerektiğini savundu.

Köksal, bu gerekçeyi uygun bulduğunu belirterek Yeni Parti Grubu'nun teklifini kabul etmedi.

'MİKROFON KESİLDİ'

Toplantı sırasında söz alan Yeni Partili Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil de gruplarına söz hakkı verilmediğini ve Yeni Parti Grup Başkanvekili Mehmet Kemal Demirkırkan'ın mikrofonunun kesildiğini öne sürdü. Demirkırkan da yaşanan tartışmaya tepki göstererek elindeki kâğıtları yere attı. Demirkırkan'ın, "Bir dahaki toplantılara gelmemizin anlamı yok, siz bildiğinizi yapın." diye konuştu.

Tartışmanın esnasında Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclisteki bazı üyelere yönelik, "Kimseye faydanız yok, faydası olanların da çalışmasına engel olmayın." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Köksal ile daha önce aynı siyasi çizgide birlikte yol yürüdüğü belirtilen bazı meclis üyeleri arasında da karşılıklı tartışmalar yaşandı. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Avukat Mahmut Ekici de tartışma sırasında söz alarak geçmiş toplantılarda kendisinin de mikrofonunun kapatıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, geçtiğimiz aylarda AK Parti'ye geçmişti.