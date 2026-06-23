Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü karşılaşmasında yaşanan salon ve seyirci olayları nedeniyle 225 bin lira ceza aldı.

Ayrıca taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 375 bin lira, merdiven boşluklarının açık tutulmaması nedeniyle de 135 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise sportmenliğe aykırı davranışı gerekçesiyle 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.