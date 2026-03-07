Dr. Taylan Yıldız, eğitimde yapay zeka dönüşümünün kaçırılmaması gerektiğini belirterek Türkiye için acil adımları sıraladı.

Yıldız’a göre teknoloji devrimlerinde fırsat penceresi bir kez kapandığında ülkeler yalnızca başkalarının ürettiği teknolojiyi satın almak zorunda kalıyor.

'EĞİTİMDE YAPAY ZEKA ARTIK BİR TERCİH DEĞİL'

Taylan Yıldız, yapay zekanın eğitim sistemini kökten dönüştürebilecek bir araç olduğunu belirterek Türkiye’nin bu dönüşümü kaçırmaması gerektiğini belirtti. Silikon Vadisi’ndeki deneyimlerine atıfta bulunan Yıldız, teknoloji devrimlerinde fırsat penceresinin kısa süreli olduğuna dikkat çekti.

Taylan Yıldız

Yıldız, “Teknoloji devrimlerinde pencere bir kez kapanırsa artık takip edemezsiniz; sadece başkasının geliştirdiği teknolojiyi, onların belirlediği fiyattan satın alırsınız” değerlendirmesinde bulundu.

MÜFREDAT VE SINAV SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Türkiye’nin yapay zeka çağını yakalayabilmesi için eğitimde köklü değişiklikler gerektiğini vurgulayan Yıldız, öncelikle müfredatın ezberci yapıdan üretim odaklı bir sisteme dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka okuryazarlığının ilkokul üçüncü sınıftan itibaren temel ders haline gelmesi gerektiğini belirten Yıldız, mevcut sınav sisteminin de öğrencinin yapay zekayı kullanarak doğru bilgiye ulaşma becerisini ölçen bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

'ÖĞRETMENLER YAPAY ZEKAYLA GÜÇLENDİRİLMELİ'

Yıldız, Türkiye’deki yaklaşık 1,2 milyon öğretmen için ulusal çapta bir “yapay zeka eğitim seferberliği” başlatılması gerektiğini belirtti.

Öğretmenlerin notlandırma ve ders planlama gibi idari yüklerinin yapay zeka destekli sistemlere devredilebileceğini ifade eden Yıldız, böylece öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenmeye ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye daha fazla zaman ayırabileceğini söyledi.

ALTYAPI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Yapay zeka destekli eğitim için güçlü bir teknolojik altyapı gerektiğini belirten Yıldız, özellikle kırsal bölgelerde internet erişiminin sınırlı olduğu okullar için çevrimdışı çalışabilen “hafif yapay zeka” sistemlerinin kurulmasını önerdi.

Ayrıca 5G geçiş sürecinde okulların öncelikli kapsama alanına alınmasının eğitimde fırsat eşitliği açısından kritik olduğunu dile getirdi.

'TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN BİR STRATEJİ ŞART'

Yıldız, Türkiye’de yapay zeka alanındaki çalışmaların farklı kurumlar tarafından dağınık şekilde yürütüldüğünü belirterek bu durumun giderilmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK’ın çalışmalarının tek merkezden koordine edilmesini öneren Yıldız, bunun için üst düzey bir “Ulusal Yapay Zeka Eğitim Konseyi” kurulmasını önerdi.

'AÇIK KAYNAKLI ULUSAL YAPAY ZEKA'

Hindistan ve Çin’in erken yaşta yapay zeka eğitimine başladığını hatırlatan Yıldız, Türkiye’nin bu yarışta geri kalmaması gerektiğini vurguladı. Yıldız, "Devlet, tıpkı Hindistan örneğindeki gibi açık kaynaklı bir ulusal yapay zeka altyapısı kurmalı; Türk eğitim teknolojisi (EdTech) girişimcileri bu platform üzerinde okullarımız için yenilikçi, düşük maliyetli ve hızlı çözümler geliştirmelidir" dedi.