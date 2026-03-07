ÇİN PAZARINDA STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Nvidia, Çin pazarı için tasarladığı bazı yapay zeka çiplerinin üretimini durdurma kararı aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket, bu adımı ABD'nin teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamaları ve Çin’de olası düzenleyici engellerin süreceği beklentisi nedeniyle attı.

Sektör kaynakları, şirketin üretim kapasitesini Çin’e özel geliştirilen ürünlerden çekerek daha gelişmiş ve küresel talebin yüksek olduğu yeni nesil çiplere yönlendirdiğini belirtiyor.

ÜRETİM YENİ NESİL ÇİPLERE KAYDIRILIYOR

Nvidia’nın üretim stratejisinde değişikliğe giderek özellikle H200 serisi çiplerden daha ileri teknolojiye sahip yeni platformlara ağırlık verdiği ifade ediliyor. Şirketin odağını, son dönemde tanıtılan Vera Rubin mimarisine dayalı yapay zeka çiplerine kaydırdığı belirtiliyor.

Bu kararın, Nvidia’nın kısa vadede Çin pazarında büyük ölçekli H200 satışları beklemediğine de işaret ettiği değerlendiriliyor.

ABD-ÇİN ARASINDA TEKNOLOJİ GERİLİMİ

Kararın arka planında ise ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti yer alıyor. Washington yönetimi son yıllarda gelişmiş yarı iletkenlerin Çin’e satışına yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmıştı. Bu durum, ABD’li çip üreticilerinin Çin pazarına yönelik ürün stratejilerini yeniden şekillendirmesine yol açtı.

YAPAY ZEKA DEVLERİ YENİ ÇİPLERE YÖNELİYOR

H200 çipleri, Nvidia’nın önceki nesil yapay zeka işlemcileri arasında yer alırken, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına uyumlu olacak şekilde konumlandırılmıştı. Buna karşılık bu yıl tanıtılan Vera Rubin mimarisi, çok daha gelişmiş yapay zeka sistemleri için tasarlandı.

Yeni nesil çiplere özellikle büyük teknoloji şirketlerinden yoğun talep geldiği belirtiliyor. Bu şirketler arasında OpenAI ve Google gibi yapay zeka alanında öncü firmalar da bulunuyor.