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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa'da gıda güvenliği kapsamında denetimler hız kesmeden sürüyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı çerçevesinde il genelindeki birincil üretim tesislerinde numune alma çalışmalarına devam ediyor. Program kapsamında tavuk eti ve tavuk karaciğerinden alınan numuneler detaylı analiz için laboratuvarlara gönderildi.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda tavuk eti, kırmızı et, yumurta, karaciğer, bal, balık, yem ve su gibi birincil üretim ürünlerinden düzenli olarak numuneler alınıyor. Laboratuvarlarda gerçekleştirilecek incelemelerde antibiyotik, hormon, kimyasal kalıntılar ve yasaklı maddelerin varlığı araştırılıyor.

HER YIL 1.000'İN ÜZERİNDE NUMUNE İNCELENİYOR

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında il genelinde her yıl ortalama 1.000'in üzerinde numune alınarak gıda güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması ve gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

TAVUK ETİ VE KARACİĞERİNDEN NUMUNE ALINDI

Program kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu ile teknik personeller, Manisa'da faaliyet gösteren Keskinoğlu A.Ş. tavuk kesimhanesinde incelemelerde bulundu. Denetim sırasında tavuk eti ve tavuk karaciğerinden alınan numuneler analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara sevk edildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.