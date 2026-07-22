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Denizli / Aydın Kılınç / Yeniçağ



Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Tarihi Kızılcabölük Mahallesi, tarımda ezber bozan bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Farklı meslek gruplarından gelen ve Hollanda’daki dünyaca ünlü Wageningen Üniversitesi’nde tarım eğitimi alan üç kardeş, kurdukları Başağa Çiftliği ile Türkiye'de sürdürülebilir tarımın en nitelikli örneklerinden birini sergiliyor.

ÇOCUKLAR GÜVENLE YESİN DİYE: SIFIRA YAKIN ZİRAİ İLAÇ

"Çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir ürünü üretmiyoruz" mottosuyla yola çıkan genç girişimciler, seralarında topraksız ve çevreye duyarlı modern tarım teknikleri uyguluyor. Tesis, Avrupa Birliği'nin belirlediği resmi limitlerin bile çok altında, sıfıra yakın zirai ilaç kullanımıyla adeta bir Ar-Ge laboratuvarı gibi çalışıyor. Doğal arılar kullanılarak dölleme yapılan seradaki tüm ürünler, düzenli olarak kalıntı analizlerinden geçirilerek sofralara ulaştırılıyor.

TARIM BAKANLIĞI DA PAYLAŞTI: GÖZ KAMAŞTIRAN "SİYAH DOMATES"

Çiftliğin en çok dikkat çeken ürünü ise yüksek antioksidan ve likopen deposu olan siyah domates (başağa kor) oldu. Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın da resmi kanallarından paylaştığı bu özel tür, yoğun aroması ve eski köy domateslerini unutturmayan kokusuyla kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftlikte siyah domatesin yanı sıra geleneksel pembe köy domatesi ve premium kırmızı domates çeşitleri de yetiştiriliyor.

BÖLGE SİYASETİ VE İŞ DÜNYASINDAN TAM NOT

Kızılcabölük'teki bu örnek tesisi yerinde inceleyen Denizli Ticaret Odası Yönetimi ve bölge milletvekilleri, projeyi 'göz yaşartıcı bir başarı ve insan kaynağı hikayesi' olarak nitelendirdi. Siyaset ve iş dünyasından pek çok ismin uğrak noktası haline gelen sera, temiz üretimiyle ege bölgesi'ndeki diğer üreticilere de rol model oluyor.

SERADAN DOĞRUDAN SOFRAYA

Tazeliğin ve lezzetin korunması adına üretilen premium domatesler, Denizli Merkez ve çevresine belirlenen günlerde doğrudan seradan perakende teslimat yöntemiyle ulaştırılıyor. Tavas Ovasında yükselen bu yerli başarı hikayesi, hem temiz gıda arayan tüketicilerin hem de teknolojik tarıma yönelmek isteyen gençlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.