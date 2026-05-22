Bitlis’in Tatvan Gençlik Merkezi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, bir yıl boyunca büyük bir sabır ve emekle hazırladığı filografi (çivi ve tel sanatı) tabloları sanatseverlerle buluştu. Tatvan Yaşam AVM’de düzenlenen serginin açılışı; Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Sönmez, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitmen Gülhan Kara öncülüğünde, yaşları 9 ile 29 arasında değişen yaklaşık 40 öğrencinin elinden çıkan onlarca eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (EYS) kapsamında eğitim veren eğitmen Gülhan Kara, sergide yaklaşık 70 filografi tablosunun yer aldığını, yer darlığı ve yoğunluk nedeniyle bazı eserleri ise alana sığdıramadıklarını ifade etti. Eserlerin büyük bir sabır ürünü olduğunu vurgulayan Kara, tüm vatandaşları sergiye davet etti.

Serginin en dikkat çeken ve anlamlı bölümlerinden birini ise Filistin halkına destek amacıyla başlatılan interaktif tablo projesi oluşturdu. Proje hakkında bilgi veren eğitmen Gülhan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin adına bir proje yaptık. Burada halkımızın ve gençlerimizin elinden çıkacak bir tablo üretilecek. Her gelen bir çivi çakacak. Tablo tamamlandıktan sonra satışa sunacağız. Elde edilen geliri ise Diyanet aracılığıyla Filistin’e bağışlayacağız."

Tatvan Yaşam AVM'de kapılarını açan ve üç gün boyunca açık kalacak olan sergide, özellikle Filistin'e destek olmak isteyen yardımseverlerin ve tüm sanatseverlerin katılım göstermesi bekleniyor.