Tatvan’da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü. Yağış kısa sürede etkisini kaybederken, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Tatvan’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Yollar göle döndü
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri dikkat çekerken, şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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