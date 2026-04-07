Yumurta tatlısı, yumurta ve un gibi temel malzemelerle hazırlanan pratik bir şerbetli tatlıdır. Özellikle Çankırı mutfağının tescilli lezzetlerinden biri olan bu tatlı, yumuşacık dokusu ve bol şerbetiyle sofraları şenlendirir.

Yumurta tatlısı özellikle Anadolu mutfağında ve Osmanlı saray sofralarında sıklıkla kendine yer bulan hafif ama oldukça etkileyici bir şerbetli tatlı türüdür. İsmini içeriğindeki temel protein kaynağı olan yumurtadan alan bu tatlı irmik ile birleştiğinde süngerimsi ve şerbeti tam çeken bir dokuya kavuşur. Çoğu zaman revani ile karıştırılsa da yumurta tatlısı daha yoğun bir yumurta dokusu ve özel kavurma teknikleriyle kendine has bir kimliğe sahiptir. Özellikle bayramlarda ve özel davetlerde hafifliği nedeniyle tercih edilen bu lezzet doğru tekniklerle hazırlandığında asla ağır bir yumurta kokusu barındırmaz.

4 KİŞİLİK YUMURTA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEME LİSTESİ

Tam kıvamında ve dört kişiye yetecek porsiyonlarda bir yumurta tatlısı hazırlamak için mutfağınızda şu malzemeleri hazır bulundurmanız gerekmektedir. Hamuru için dört adet taze büyük boy yumurta bir çay bardağı toz şeker bir su bardağı ince irmik yarım su bardağı elenmiş un bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu kullanılmalıdır. Eğer aromasını güçlendirmek isterseniz bir adet limonun kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyebilirsiniz. Tatlının tabanını yağlamak için ise bir tatlı kaşığı tereyağı yeterli olacaktır.

LEZZETİN TEMELİ ŞERBET NASIL HAZIRLANMALI

Yumurta tatlısının en büyük sırrı şerbetin kıvamı ve dökülme sıcaklığıdır. Şerbeti hazırlamak için iki buçuk su bardağı toz şeker ile üç su bardağı suyu bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısın ve yaklaşık on beş dakika kadar koyulaşması için bekleyin. Ocaktan almadan iki dakika önce içine beş ya da altı damla taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Limon suyu şerbetin şekerlenmesini önlerken tatlıya hafif bir parlaklık kazandıracaktır. Hazırladığınız şerbeti mutlaka oda sıcaklığında soğumaya bırakın çünkü bu tatlıda kural sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülmesidir.

PÜF NOKTASI İRMİĞİN KAVRULMASI VE HAMURUN HAZIRLANIŞI

Yumurta tatlısının o karakteristik rengini ve kokusunu veren aşama irmiğin doğru şekilde yönetilmesidir. Bazı yöresel tariflerde irmik hamura katılmadan önce kuru bir tavada hafifçe rengi dönene kadar beş dakika boyunca orta ateşte kavrulur. Kavrulan irmik soğuduktan sonra yumurtalı karışıma eklenir. Bu yöntem tatlıdaki irmik tadını daha belirgin hale getirir. Un ve kabartma tozunu eklerken karışımın sönmemesi için mikser yerine bir spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırmak tatlınızın çok daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.

PİŞİRME VE SUNUM ÖNERİLERİ

Hazırladığınız karışımı yağlanmış bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış olan yüz seksen derece fırında üzeri altın sarısı ve hafif kahverengi bir renk alana kadar yaklaşık otuz ya da otuz beş dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlının ilk sıcağının geçmesi için iki dakika bekledikten sonra soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin. Tatlı şerbeti tamamen çekip soğuduğunda üzerine Hindistan cevizi Antep fıstığı veya dövülmüş fındık ekleyerek servis edebilirsiniz. Yanına bir top vanilyalı dondurma eklemek bu geleneksel lezzeti modern bir sunuma dönüştürecektir.