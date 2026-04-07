07 Nisan 2026 Salı
Real Madrid-Bayern Münih maçının ilk 11'leri açıklandı: Gözler Arda Güler'de... Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. İki dev takımın da ilk 11'leri belli olurken gözler Arda Güler'e çevrildi.

İbrahim Doğanoğlu
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, TSİ 22.00’de sahasında Bayern Münih’i ağırlayacak. Maçın hakemi ise İngiltere'den M. Oliver.

Bernabeu'da oynanacak kritik karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

REAL MADRID İLK 11'İ

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Gnabry, Kane.

GÖZLER ARDA'DA

Real Madrid formasıyla etkili bir performans sergileyen Arda Güler, bu karşılaşmaya da ilk 11’de başlayacak.

SEZON KARNESİ

Milli yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 46 maça çıkarken takımına 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Müsabakanın rövanşı ise önümüzdeki hafta çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

