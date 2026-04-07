Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Selçuk Geçer yeni zenginlik kapısını açıkladı: 200 doları görmesi an meselesi

Selçuk Geçer, finans dünyasında asırlardır "altının gölgesinde" kalan gümüşün, tarihin en büyük geri dönüşüne hazırlandığını açıkladı.

Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Selçuk Geçer yeni zenginlik kapısını açıkladı: 200 doları görmesi an meselesi - Resim: 1

Yeniçağ yazarı ve ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında gümüşün tarihsel olarak finansal sistemin omurgasını oluşturduğunu ancak 1873’teki "finansal tasfiye" ile bilinçli olarak sistem dışına itildiğini hatırlattı.

Altının merkez bankaları ve elitler için bir zenginlik ölçüsü olduğunu belirten Geçer, "Altın kralların mührüydü ama imparatorlukların gerçek motoru gümüştü. 100 yıllık bir uykudan uyanan gümüş, şimdi intikam almak için geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Gümüşün sadece bir değerli maden değil, stratejik bir endüstriyel hamle olduğunu vurgulayan Geçer, metalin benzersiz iletkenlik özelliklerine dikkat çekti.

Yapay zeka çiplerinden askeri radar sistemlerine, güneş panellerinden elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede gümüşün vazgeçilmez olduğunu belirten ünlü ekonomist, şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Geleneksel bir araçta 20 gram gümüş kullanılırken, elektrikli araçlarda bu miktar 40 grama çıkıyor. Güneş paneli üretimi ise 2030 yılına kadar yıllık maden arzının tamamını yutabilir. En kritik fark ise şu: Altın yüzde 100 geri dönüştürülebilirken, endüstride kullanılan gümüş sonsuza dek yok oluyor."

Altın/Gümüş rasyosundaki (oranındaki) anomaliye değinen Geçer, yer kabuğunda gümüşün altına göre 17 kat daha fazla bulunduğunu ancak mevcut fiyat oranının 1/70 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Bu durumun matematiksel olarak sürdürülemez olduğunu savunan Geçer, "Rasyo tarihsel ortalaması olan 1/15 veya 1/25 seviyelerine gerilediğinde, gümüş fiyatının 200 dolara fırlaması kaçınılmazdır. Bu bir spekülasyon değil, finansal ve endüstriyel bir zorunluluktur" dedi.

Büyük teknoloji devlerinin ve yatırım fonlarının gümüş stoklamaya başladığını iddia eden Selçuk Geçer, asıl riskin fiyat değil, "bulunabilirlik" olduğunu vurguladı.

Yeni maden keşiflerinin durma noktasına geldiğini ve mevcut üretimin üçte ikisinin diğer metallerin yan ürünü olduğunu belirten Geçer, küresel bir yavaşlamada gümüş arzının tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro