Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği bildirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Nijnekamsk (Tübenkama) şehrine İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

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SİVİL VE SANAYİ TESİSLERİ HASAR GÖRDÜ

Açıklamada, saldırı sonucunda sivil ve sanayi tesislerinin zarar gördüğü bildirildi. İşletmelerden birinde yangın çıktığı, ancak üretim sürecinin durdurulmadığı kaydedildi.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

RUSYA: 389 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 389 İHA'nın Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.