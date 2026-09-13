Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği bildirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Nijnekamsk (Tübenkama) şehrine İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.
SİVİL VE SANAYİ TESİSLERİ HASAR GÖRDÜ
Açıklamada, saldırı sonucunda sivil ve sanayi tesislerinin zarar gördüğü bildirildi. İşletmelerden birinde yangın çıktığı, ancak üretim sürecinin durdurulmadığı kaydedildi.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.
RUSYA: 389 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 389 İHA'nın Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.