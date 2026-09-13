Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini ve lojistik merkezi, enerji ile demir yolu altyapı tesislerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
NOVA POŞTA LOJİSTİK MERKEZİ VURULDU
Açıklamada, Rus ordusunun saldırılarında Odessa bölgesinde askeri ürünlerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı belirtilen "Novaya Poçta" (Nova Poşta) lojistik merkezinin hedef alındığı bildirildi.
LİMANLARA HİZMET VEREN TRAFO MERKEZLERİ HEDEF ALINDI
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa ve Mıkolayiv kentlerinde limanların çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezinin de saldırılarda hedef alındığını kaydetti.
DEMİR YOLU ALTYAPISI DA VURULDU
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'nın batı bölgelerinde Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınmasında kullanılan demir yolu altyapı tesislerinin de vurulduğu ifade edildi.
SALDIRILAR İHA VE HASSAS SİLAHLARLA DÜZENLENDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini bildirdi.