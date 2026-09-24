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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye ile Özbekistan, köklü kültürel bağlarını yeni ortak çalışmalarla güçlendirmeye hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında ziyaret ettiği Taşkent'te Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile bir araya geldi.

Ersoy, Nazarbekov eşliğinde Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra merkezde ikili görüşme gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL MİRASTA ORTAK PROJELER

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerle geliştirilmesinin önemi ele alındı.

Ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin temel alanlarından biri olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'nin restorasyon ve konservasyon alanındaki tecrübesinin Özbekistanlı uzmanlarla paylaşılabileceğini ifade etti.

Karşılıklı uzman ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasının yanı sıra vakıf eserleri ve arkeoloji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi de gündeme geldi.

Ersoy, Özbek araştırmacıların Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Arkeoloji Yaz Okulu'na katılımına dikkat çekerek Türk arkeologların da Özbekistan'daki kazı ve araştırmalarda daha fazla yer almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

GECE MÜZECİLİĞİ DENEYİMİ PAYLAŞILACAK

Türkiye'de uygulanan Gece Müzeciliği modeline de değinen Ersoy, uygulamanın 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştığını belirtti.

Ersoy, 2026 yılında 22 müze ve ören yerinde sürdürülen uygulamaya ilişkin Türkiye'nin edindiği tecrübenin Özbekistan ile paylaşılabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca halk danslarının ortak çalışma alanı haline getirilmesi ve yapılacak çalışmalarla Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde karar alındı.

SİNEMADA ORTAK YAPIM İÇİN YENİ ADIMLAR

Sinema ve görsel-işitsel alandaki iş birliği de görüşmenin önemli başlıklarından biri oldu.

Ersoy, “Türkistanlı Bahadırlar” filminin çekim sürecinin başlamasının ortak yapım alanındaki iş birliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasında Görsel-İşitsel Ortak Yapım Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin iki ülkenin sinema sektörleri arasındaki iş birliğini daha kalıcı bir zemine taşıyacağını ifade etti.

KÜLTÜR VE SANATTA İŞ BİRLİĞİNE İMZA

Görüşmenin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında “Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle müzik ve sahne sanatları alanındaki Türkiye-Özbekistan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı.

Bakan Ersoy'un programının devamında Özbekistan Uluslararası Encümenler Sarayı'nda düzenlenecek Özbekistan'ın 35. Bağımsızlık Yıl Dönümü Gala Konseri'ne katılması planlandı.