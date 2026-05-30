Başrolünde yer alması planlanan “Dokunmadan Aşk” filmi için tüm hazırlıklar tamamlanırken, son dakika kararı projede dengeleri değiştirdi.

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olarak gösterilen Ava Yaman, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu. Genç oyuncunun başrolünü üstleneceği “Dokunmadan Aşk” filminin çekimlerinin haziran ayında başlaması planlanmış, oyuncu kadrosu ve set hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmıştı.

BAŞROL İÇİN EL SIKIŞILMIŞTI

Projede “Su” karakterini canlandırması beklenen Ava Yaman ile yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı. Yapım ekibi çekim takvimi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ÇEKİMLERE GÜNLER KALA AYRILIK KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ava Yaman, çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala film kadrosundan ayrılma kararı aldı. Sektörde sürpriz olarak değerlendirilen bu gelişme, projenin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KARARIN ARKASINDA KARİYER PLANLAMASI MI VAR?

Kulislerde konuşulan iddialara göre, oyuncunun menajerliğini de üstlenen babası Ali Yaman’ın, “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yapım ekibiyle görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ava Yaman’ın kariyer yolculuğu açısından bu film projesinin zamansız bir adım olabileceği görüşünün ağır bastığı iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından filmin çekim programının yeniden düzenlenmesi gündeme geldi.

YAPIM EKİBİ YENİ YOL HARİTASI BELİRLİYOR

Filmin yönetmeni Hüseyin Eken’in, oyuncu değişikliği nedeniyle ekibiyle birlikte yeni bir planlama sürecine geçtiği öğrenildi. Haziran ayında başlaması beklenen çekimlerin ise ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

TAZMİNAT İDDİALARI GÜNDEMDE

Sektör kulislerinde konuşulan bir diğer konu ise sözleşme şartları oldu. İddialara göre, son anda alınan ayrılık kararının ardından taraflar arasındaki anlaşmadan doğabilecek olası yaptırımlar ve tazminat yükümlülükleri gündeme geldi. Ancak konuya ilişkin ne Ava Yaman cephesinden ne de yapım şirketinden resmi bir açıklama yapılmış değil.