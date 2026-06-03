TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner’in nişanlısı Livanur Aydın ile ayrıldıktan sonra dizideki Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Livanur Aydın ise ayrılık sonrası uzun süre sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak kendisine yöneltilen soruların ve devam eden ilgilin bitmemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duydu.

Instagram hesabından uzun bir mesaj paylaşan Aydın, sürece dair düşüncelerini takipçileriyle paylaştı. Öncelikle kendisine destek verenlere teşekkür eden Aydın, ayrılığın üzerinden aylar geçtiğini ve bu süreçte konuşmamayı seçtiğini belirtti. Buna rağmen hem kendisine hem de yakın çevresine sürekli sorular yöneltildiğini ifade etti.

İsimlerinin hâlâ bu konu üzerinden gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Aydın, artık bu süreci yeniden tartışmak istemediğini vurguladı. Yaşananlarla ilgili detaylara girmeden, yalnızca kısa bir açıklama yapmak istediğini belirten Aydın, bazı şeylerin zamanla daha net anlaşılacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"ŞÜPHELER BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

“Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. 🙏

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında; her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim. 🙏”