Avustralya'nın Queensland eyaletinde inşa edilmesi planlanan 1,5 milyar Avustralya doları değerindeki Trump Tower projesi iptal edildi.

BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a ait gayrimenkul şirketi Trump Organizasyon, projeyi üstlenen Avustralyalı şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıklarken Altus Property Group ise projenin iptalinin temel nedeni olarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Trump markasının yarattığı olumsuz algıya işaret etti.

Trump Organizasyonu yetkilisi Kimberly Benza, şirketin projeyi Gold Coast'a taşımak konusunda heyecan duyduğunu ancak Altus'un yükümlülükleri yerine getirmediğini belirterek, "Aylarca süren müzakereler ve boş vaatlerin ardından Altus Property Group en temel mali yükümlülüğünü dahi karşılayamadı." diye konuştu.

'MARKA TOKSİK BİR HALE GELDİ'

Altus Property Group Genel Müdürü David Young ise konuya dair açıklamasında, "Gelişmelerle birlikte Trump markasının Avustralya'da giderek toksik bir hal aldığını söylesek yeridir. Bir süre önce yolları ayırmanın zamanı geldiğini anladık." ifadesini kullandı.

Young, anlaşmazlığın mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesiyle ilgisi olmadığını belirterek, 335 metre ile Avustralya'nın en yüksek binası olacağı öngörülen projenin Trump markası yerine başka markalarla süreceğini savundu.

KAR PAYI ANLAŞMAZLIĞI



Gold Coast Belediye Başkanı Tom Tate, anlaşmanın iptaline yönelik ABC'ye açıklamasında, sorunun ilişkilerden çok kar marjlarıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

Tate, "Her şey parayla ilgili. Trump Organizasyonu, markası için finansman, işletme ve kar payı konusunda çok daha fazlasını istiyor. Geliştirici ise tüm parayı kendisinin koyduğunu ve karşı tarafın büyük bir kar payı alacağını söylüyor. İkili bu yüzden ayrı yolları seçti." dedi.

TEPKİ ALMIŞTI

Proje ilk duyurulduğunda Gold Coast sakinleri arasında tartışmalara yol açmıştı. Trump Tower'a karşı başlatılan kampanyada proje aleyhinde 120 binden fazla imza toplanırken, projeyi destekleyen dilekçeye ise yalnızca yaklaşık 3 bin 500 kişi imza atmıştı.

Öte yandan, projeye karşı belediye binası önünde protesto düzenlenmişti.

Proje, şubat ayında Trump'ın oğlu Eric Trump tarafından şirketin Avustralya'daki "ilk resmi girişimi" olarak tanıtılmıştı.

Trump Tower projesinin inşaatının ağustosta başlaması bekleniyordu.