Kaynak: DHA

Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Baba D.K. ile eşi N.K. ve kızı N.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K., eşi ve kızını bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin kızları N.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.