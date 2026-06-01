Tarkan, başkentteki hayranlarına müjdeli haberi verdi. Ünlü sanatçı, Ankara'da düzenlenecek özel etkinlik kapsamında ücretsiz konser verecek.
Koç Holding'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konser, 5 Haziran Cuma günü Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Etkinlik alanının kapıları saat 17.00'de açılacak, Tarkan ise saat 21.30'da sahneye çıkacak.
DAVETİYELER YARIN DAĞITILACAK
Konsere katılım için sınırlı sayıda davetiye dağıtılacağı açıklandı. Davetiyeler, 2 Haziran günü saat 11.00'den itibaren Biletix üzerinden erişime açılacak.
Konser öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Görüşürüz Ankara" mesajıyla hayranlarına seslendi.
Başkentte büyük ilgi görmesi beklenen etkinliğin, binlerce müzikseveri Ankara Millet Bahçesi'nde bir araya getirmesi öngörülüyor.