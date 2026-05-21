Ünlü sanatçı, kendisini savunan sosyal medya içerik üreticisi Faruk Teymur’a teşekkür ederek, “Kendimi savunmak için gereksiz çabalara girmem” mesajıyla gündem oldu. Ardından yaptığı “palyaço” göndermeli paylaşım ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tartışmanın fitilini ateşleyen isim ise şarkıcı Emre Kaya oldu. Kaya’nın, Tarkan için kullandığı “besteci değil” ifadesi magazin dünyasında kısa sürede gündem haline geldi.

Bu açıklamalara tepki gösteren Faruk Teymur, Tarkan’ın müzik kariyerindeki önemli bestelerini hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu. Teymur; “Kuzu Kuzu”, “Ay”, “Ölürüm Sana”, “Aşk”, “Ayrılık Zor” gibi birçok unutulmaz parçanın Tarkan imzası taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca sanatçının yalnızca kendi repertuvarıyla değil, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi önemli isimlere verdiği eserlerle de Türk pop müziğine yön verdiğini vurguladı.

Teymur’un paylaşımına kayıtsız kalmayan Tarkan ise, “Beni bilen bilir. Kendimi ispat etme ihtiyacı duymam ama bu paylaşım içimin yağlarını eritti” sözleriyle teşekkür etti.

Ünlü sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla suçlama. Kendine neden sürekli sirke gittiğini sor.” “Güzel söz”.

Tarkan’ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından Emre Kaya’ya gönderme olarak yorumlandı.