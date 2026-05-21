Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı.

GÖZALTINA KARARI VERİLEN ÜNLÜLER

Serenay Sarıkaya

Berkay Şahin

Tan Taşcı

Yağmur Ünal

Mirgün Sırrı Cabas

Hakan Aydın

Mabel Matiz

Feyza Civelek

Niran Ünsal Volkan Bahçekapalı

Onur Tuna

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Eren Kesimer

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Yasemin İkbal

Tarık Tunca Bakır

Hanzede Gürkanlar

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

Semiha Bezek

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla; bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmiş, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul’un farklı ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde satıcısı tutuklanmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve suç teşkil eden diğer eşyalara el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen başka bir soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."