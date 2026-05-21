Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ünlü sanatçı Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı.
GÖZALTINA KARARI VERİLEN ÜNLÜLER
Serenay Sarıkaya
Berkay Şahin
Tan Taşcı
Yağmur Ünal
Mirgün Sırrı Cabas
Hakan Aydın
Mabel Matiz
Feyza Civelek
Niran Ünsal Volkan Bahçekapalı
Onur Tuna
Osman Haktan Canevi
Aslıhan Turanlı
Eren Kesimer
Kübra İmren Siyahdemir
Mehmet Rahşan
Cansu Tekin
Özgür Deniz Cellat
Yasemin İkbal
Tarık Tunca Bakır
Hanzede Gürkanlar
Aycan Yağcı
Tuğçe Postoğlu
Eda Dora
Semiha Bezek
Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla; bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmiş, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul’un farklı ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde satıcısı tutuklanmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve suç teşkil eden diğer eşyalara el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen başka bir soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."