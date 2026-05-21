Beşiktaş, milli futbolcuyu transfer ediyor: Karar yeni teknik direktörde

Beşiktaş’ta teknik direktör ve sportif yapılanmada değişim yaşanırken transfer çalışmaları da başladı. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır’ı gündemine aldığı, transfer kararının ise yeni teknik direktörün raporuna göre şekilleneceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başına geçecek isimle ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Serkan Reçber ile de yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, sportif direktörlük görevine Önder Özen'in getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör arayışının yanında transfer çalışmaları da hız kazandı.

Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Manchester United forması giyen Altay Bayındır ismini gündemine aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş’ın milli kaleciye ilgisi sürüyor. Ancak transfer konusunda son kararın, göreve gelecek yeni teknik direktörün raporuna göre verileceği ifade ediliyor.

Manchester United forması giyen Altay Bayındır’ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

2023 yılında Fenerbahçe’den İngiliz ekibine transfer olan 28 yaşındaki kaleci, şu ana kadar Manchester United’da 17 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 31 gol yiyen Altay, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

Milli file bekçisinin İngiliz kulübüyle sözleşmesi, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki sezon daha devam ediyor.

