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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda ürünlerine yönelik kontrollerinde, sucuk üretiminde kullanılan baharatlarla ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıktı. Analizler sonucunda, gıda üretiminde kullanılmasına müsaade edilmeyen boya maddesine rastlanan 11 markanın sucuk baharatı, tüketici sağlığı açısından risk taşıyan ürünler arasına alındı.

Bakanlığın yayımladığı denetim sonuçlarıyla, söz konusu ürünlerde belirlenen uygunsuzluklar vatandaşların bilgisine sunuldu. Bu uygulamayla tüketicilerin piyasadaki gıdalar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

BAKANLIĞIN EKİM AYINDAKİ GÜNCELLEMESİNDE 11 ÜRÜN YER ALDI

22 Ekim 2026'da yenilenen listede, incelemeler sırasında yasaklı boya maddesi içerdiği belirlenen 11 markanın sucuk baharatı bulunuyor. Ürünler, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” kategorisinde kamuoyuna açıklandı.