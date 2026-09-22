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Kaynak: İHA

Tekirdağ vilayetinin Hayrabolu beldesinde ziraat odaklı üretimin ivmelendirilmesine matbu mühim bir hamle devreye sokuluyor. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde tahminen 2,5 milyar Türk lirası tutarındaki sermayeyle kurulan birleşik gıda ile yağ imalathanesinin inşa faaliyetleri sürüyor.

Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin, ilçenin üretim ve istihdam kapasitesini artıracak yatırımların bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım bedeline sahip tesisin, Hayrabolu'nun tarımsal üretim gücünün sanayiyle buluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade eden Çetin, yatırımın tarıma dayalı sanayinin gelişmesine ve bölgedeki sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sunacağını söyledi.

Çetin, Hayrabolu OSB'nin yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirterek, "Hayrabolu'nun üretim potansiyelini artıracak, tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlayacak yatırımları önemsiyoruz. OSB olarak yatırımcılarımıza ev sahipliği yapmaya ve ilçemizin sanayi altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

84 BİN 618 METREKARELİK ALANDA YÜKSELİYOR

Çetin, "İnşaat çalışmaları devam eden entegre tesis, yaklaşık 84 bin 618 metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Projede 35 bin 571 metrekare kapalı alan, 49 bin 46 metrekare ise açık alan bulunuyor. Tesiste günlük yaklaşık 979,98 ton yağlı tohum işlenmesi, 342,99 ton bitkisel ham yağ ve 636,99 ton küspe üretilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra tesiste günlük yaklaşık 999,12 ton ham yağ rafinasyonu, 939,17 ton rafine bitkisel yağ ve 151,2 ton margarin üretim kapasitesi bulunacak. Tesisin tamamlanmasıyla yağlı tohumların işlenmesinden ham yağ üretimine, rafinasyondan margarin üretimine, ambalajlama ve doluma kadar uzanan entegre bir üretim zincirinin oluşturulması planlanıyor" dedi.

Yatırımın ilçenin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra tarıma dayalı sanayinin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirten Çetin, Hayrabolu OSB'nin yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceğini kaydetti.