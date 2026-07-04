OLAYLAR

1054 - SN 1054 adlı süpernova, Çinliler, Japonlar, İranlılar, Araplar ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takımyıldızı yakınında bulunan ve Yengeç Bulutsusu'nun kalıntılarından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir.

1187 - Hıttin Muharebesi: Selahaddin Eyyubi, Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı.

1776 - Amerikan Bağımsızlık Bildirisi; Amerikan Kongresi, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanmaktadır.

1802 - Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi, New York eyaletinde yer alan West Point şehrinde açıldı.

1810 - Fransa, Amsterdam'ı işgal etti.

1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci (John Adams) ve üçüncü Başkanı (Thomas Jefferson) aynı tarihte öldüler.

1827 - New York'ta kölelik yasaklandı.

1865 - Lewis Carroll'un Alis Harikalar Diyarında adlı romanı yayımlandı.

1898 - Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu öldü.

1918 - Osmanlı Padişahı VI. Mehmet tahta çıktı.

1918 - Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolas'ı ve ailesini öldürdüler.

1921Karamürsel düşman işgalinden kurtuldu.

Antalya düşman işgalinden kurtuldu.

1932 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.

1932 - Amerikalı gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1934 - Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan 'zincirleme reaksiyon' modelinin patentini aldı.

1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.

1946 - Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren ve neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.

1948 - Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı.

1954 - İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1959 - Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra, 49 yıldızlı yeni bayrak, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yurttaşlara tanıtıldı.

1960 - Hawai'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra 50 yıldızlı bugünkü bayrak, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yurttaşlara tanıtıldı. 49. yıldızlı bayrak daha 1 yıl önce bugün kabul edilmişti.

1968 - İşçiler, İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikasını işgal etti. İşgal 5 gün sürdü.

1981 - Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Balesi Topluluğu'ndan balerin Galina Çursina, Amerikan Konsolosluğu'ndan sığınma isteğinde bulundu.

1982 - Lübnan'da dört İranlı diplomat kaçırıldı.

1987 - Eski Gestapo şefi "Lyon kasabı" lakaplı Klaus Barbie, Fransa'daki yargılanmasının sonunda müebbet hapse mahkûm oldu.

1994 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı, 17 Kasım Örgütü üstlendi.

1995 - Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya karşı sınır ötesi "Ejder Operasyonu"nu başlattı.

1996 - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkanı Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladı.

1997 - NASA'nın gönderdiği "Pathfinder" adlı araştırma robotu, Mars'ın yüzeyine indi.

1997 - Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen "Sivas Katliamı" davasında Savcı, 38 sanık için idam istedi.

2003 - Kuzey Irak'ta Çuval olayı (veya Çuval hadisesi, İngilizcede: "The Hood event") meydana geldi ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2007 - Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve 5 gün komada kalıp öldü.

2012 - Tanrı parçacığı keşfedildi.

2019 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yangınlara ve bina hasarlarına sebep olan depremde can kaybı olmadı.

DOĞUMLAR

1330 - Ashikaga Yoshiakira, Ashikaga şogunluğunun ikinci şogunu (ö. 1367)

1546 - III. Murat, Osmanlı'nın 12. Padişahı (ö. 1595)

1799 - I. Oscar, İsveç ve Norveç kralı (ö. 1859)

1804 - Nathaniel Hawthorne, Amerikalı yazar (ö. 1864)

1807 - Giuseppe Garibaldi, İtalyan kahraman (ö. 1882)

1822 - Eugène Guillaume, Fransız heykeltıraş (ö. 1905)

1826 - Stephen Foster, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı (ö. 1864)

1868 - Henrietta Swan Leavitt, Amerikalı astronom (ö. 1921)

1872 - Calvin Coolidge, ABD'nin 30. Başkanı (ö. 1933)

1891 - Georges Duthuit, Fransız sanat eleştirmeni ve yazar (ö. 1973)

1896 - Mao Dun, Çinli yazar (ö. 1981)

1900 - Robert Desnos, Fransız şair (ö. 1945)

1902 - Meyer Lansky, Amerikalı büyük bir organize suç figürü (ö. 1983)

1910 - Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog (ö. 2003)

1910 - Gloria Stuart, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)

1918 - Pauline Phillips, Amerikalı radyocu, yazar, mucit ve aktivist (ö. 2013)

1921 - Gérard Debreu, Fransız-Amerikalı matematikçi ve iktisatçı (ö. 2004)

1924 - Eva Marie Saint, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1926Alfredo Di Stéfano, Arjantinli futbolcu (ö. 2014)

Guillermo Arriaga Fernández, Meksikalı dansçı (ö. 2014)

1927 - Gina Lollobrigida, İtalyan sinema oyuncusu (ö. 2023)

1927 - Neil Simon, Amerikalı oyun yazarı (ö. 2018)

1928 - Giampiero Boniperti, İtalyan futbolcu ve Milletvekili (ö. 2021)

1931 - Stephen Boyd, Kuzey İrlanda doğumlu İngiliz aktör (ö. 1977)

1937 - Thomas Nagel, Amerikalı felsefeci

1937 - Sonja, 17 Ocak 1991'den beri Kral V. Harald'ın eşi ve Norveç kraliçesi

1938 - Bill Withers, Amerikalı şarkıcı (ö. 2020)

1939 - Ulf Dinkelspiel, İsveçli siyasetçi ve ekonomist (ö. 2017)

1942 - Floyd Little, Amerikalı profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu (ö. 2021)

1945 - Percy Freeman, İngiliz futbolcu (ö. 2016)

1945 - Bruce French, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2025)

1949 - Horst Seehofer, CSU'den Alman politikacı

1951 - Susumu Kitagawa, Japon kimyager

1952 - Álvaro Uribe, Kolombiyalı politikacı ve 2002 ve 2010 yılları arasında Kolombiya Devlet Başkanı

1959 - Victoria Abril, İspanyol sinema oyuncusu ve şarkıcı

1961 - Ferenc Gyurcsány, Macaristan Başbakanı

1962 - Frédéric Auburtin, Fransız yönetmen

1964 - Edi Rama, Arnavut siyasetçi

1965 - Regina, Sloven şarkıcı

1965 - Tracy Letts, Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı

1970 - Haluk Akakçe, Türk ressam ve iç mimar (ö. 2023)

1972 - Nina Badrić, Hırvat şarkıcı

1978 - Tansu Biçer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1981 - Tahar Rahim, Cezayir asıllı Fransız oyuncu

1983 - Isabeli Fontana, Brezilyalı süper model

1983 - Mossoró, Brezilyalı futbolcu

1984 - Jin Akashi, Japon aktör

1984 - Lee Je-hoon, Güney Koreli oyuncu

1985Eufrat Mai, Çek pornografik film oyuncusu

Lys Mouithys, Kongolu futbolcu

Dimitrios Mavroidis, Yunan profesyonel basketbolcu

Taishi Tsukamoto, Japon eski futbolcu

1986 - Ömer Faruk Aşık, Türk basketbolcu

1988 - Selçuk Balcı, Türk şarkıcı

1988 - Tarık Ündüz, Türk oyuncu

1990 - David Kross, Alman aktör

1990 - Fredo Santana, Amerikalı rap şarkıcısı (ö. 2018)

1990 - Naoki Yamada, Japon millî futbolcudur

1992 - Ángel Romero, Paraguaylı futbolcudur

1992 - Óscar Romero, Paraguaylı futbolcudur

1992 - Basim, Fas asıllı Danimarkalı şarkıcı

1994Agnete Johnsen, Norveçli şarkıcı

Era Istrefi, Arnavut şarkıcı

1995 - Post Malone, Amerikalı şarkıcı

2003 - Polina Bogusevich, Rus şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER

943 - Taejo, Kore'de 10. ve 14. yüzyıllar arasında hüküm süren Goryeo Hanedanlığı'nın kurucusu (d. 877)

975 - Gwangjong, Goryeo Krallığı'nın dördüncü kralı (d. 925)

1187 - Renaud de Châtillon, İkinci Haçlı Seferi'ne hizmet etmiş, sonra Kutsal Topraklar'da kalmış şövalye (d. 1125)

1200 - Alâeddin Tekiş, 1172 ile 1200 döneminde Harezmşahlar devletinin hükümdarlığını yapmıştır (d. ?)

1296 - Konrad von Feuchtwangen, Töton Şövalyeleri'nin 13. Büyük Üstadı

1429 - I. Carlo Tocco, 1411'den 1429'da ölümüne kadar hüküm süren Epir Despotu

1546 - Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı denizcisi ve Kaptan-ı derya (d. 1478)

1603 - Philippe de Monte, Flaman besteci (d. 1521)

1742 - Guido Grandi, İtalyan Camaldol keşiş, filozof, ilahiyatçı, matematikçi ve mühendisti (d. 1671)

1826 - John Adams, ABD'nin 2. Başkanı (d. 1735)

1826 - Thomas Jefferson, ABD'nin 3. Başkanı (d. 1743)

1831 - James Monroe, ABD'nin 5. Başkanı (d. 1758)

1848 - François-René de Chateaubriand, Fransız romancı ve politikacı (d. 1768)

1881 - Johan Vilhelm Snellman, Fin yazar ve devlet adamı (d. 1806)

1891 - Hannibal Hamlin, ABD'nin 15. başkan yardımcısı (d. 1809)

1898 - Koca Yusuf, Deliormanlı efsanevi Türk güreşçi (d. 1857)

1905 - Élisée Reclus, Fransız coğrafyacı, tarihçi, yazar, vejetaryen ve anarşist (d. 1830)

1910 - Giovanni Schiaparelli, İtalyan astronom (d. 1835)

1934 - Marie Curie, Polonya asıllı Fransız kimyager ve Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1867)

1938 - Suzanne Lenglen, Fransız tenisçi (d. 1899)

1943 - Cevat Abbas Gürer, Türk asker, siyasetçi ve Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaveri (d. 1887)

1943 - Władysław Sikorski, Polonyalı asker ve siyasetçi (d. 1881)

1946 - Othenio Abel, Avusturyalı paleontolojist ve evrim biyoloğu (d. 1875)

1963 - Bernard Freyberg, Britanyalı general (d. 1889)

1968 - Hermann-Bernhard Ramcke, Alman general ve yazar (d. 1889)

1979 - Theodora Kroeber, Amerikalı yazar ve antropolog (d. 1897)

1991 - Sabire Aydemir, Türk veteriner hekim (d. 1910)

1992 - Astor Piazzola, Arjantinli besteci ve bandoneon sanatçısı (d. 1921)

1995 - Eva Gabor, Macar-Amerikalı aktris, iş insanı ve şarkıcı (d. 1919)

1995 - Bob Ross, Amerikalı ressam ve televizyoncu (d. 1942)

1999 - Sevim Tuna, Türk ses sanatçısı (d. 1934)

2003 - Ahmet Orhan Arda, Türk yüksek mimar ve Anıtkabir mimarlarından (d. 1911)

2003 - André Claveau, Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1911)

2003 - Barry White, Amerikalı şarkıcı (d. 1944)

2003 - Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmen (d. 1941)

2007 - Barış Akarsu, Türk pop ve rock müzik şarkıcısı ve TV dizisi oyuncusu (d. 1979)

2008 - Ali Yaramancı, Türk asker, mühendis ve bilim insanı (d. 1917)

2008 - Evelyn Keyes, Amerikalı aktris (d. 1916)

2009 - Brenda Joyce, Amerikalı aktris (d. 1917)

2009 - Kurtuluş Türkgüven, Türk müzisyen (d. 1954)

2010 - Füsun Akatlı, Türk eleştirmen, yazar ve öğretim üyesi (d. 1944)

2010 - Muhammed Hüseyin Fadlallah, Lübnanlı Müslüman din adamı (d. 1935)

2011 - Otto von Habsburg, ayrıca Avusturya Arşidükü Otto kraliyet ismiyle de bilinir (d. 1913)

2011 - Pablo McNeil, Jamaikalı eski kısa mesafe koşucusu ve şimdilerde kısa mesafe koşu antrenörü (d. 1939)

2013 - Bernie Nolan, İrlandalı şarkıcı ve aktris (d. 1960)

2015 - Daniel Quinn, Amerikalı oyuncu (d. 1956)

2016 - Abbas Kiyarüstemi, İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1940)

2016 - Halis Bütünley, Türk müzisyen (d. 1956)

2017 - Hakan Balamir, Türk sinema oyuncusu (d. 1945)

2018 - Georges-Emmanuel Clancier, Fransız gazeteci, şair ve romancı (d. 1914)

2018 - Ernst W. Hamburger, Alman-Brezilyalı fizikçi (d. 1933)

2019 - Chris Cline, Amerikalı milyarder sanayici, iş insanı ve hayırsever (d. 1958)

2019 - Eduardo Fajardo, İspanyol oyuncu (d. 1924)

2019 - Arturo Fernández Rodríguez, İspanyol oyuncu (d. 1929)

2019 - Pierre Lhomme, Fransız film ve görüntü yönetmeni, senarist (d. 1930)

2020 - Brandis Kemp, Amerikalı aktris (d. 1944)

2020 - Bhakti Charu Swami, Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'nin (ISKCON) manevi lideri ve kurucusu AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada'nın müridi (d. 1945)

2020 - Mary Twala, Güney Afrikalı aktris (d. 1939)

2021 - Roza Eldarova, Kumuk asıllı Sovyet ve Rus gazeteci, yazar ve siyasetçi (d. 1923)

2021 - Luminiţa Gheorghiu, Rumen aktris (d. 1949)

2021 - Richard Lewontin, Amerikan evrimsel biyolog ve genetikçi (d. 1929)

2022 - Janusz Kupcewicz, Polonyalı eski millî futbolcudur (d. 1955)

2022 - Kazuki Takahashi, Japon manga yazarı (d. 1961)

2023 - Georges Bereta, Fransız profesyonel futbolcu (d. 1946)

2025 - Nihat Genç, Türk yazar ve köşe yazarı (d. 1956)