Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda (EPDK) görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığının 2026/155 sayılı kararıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek, EPDK üyeliğine atandı.
BAKAN YARDIMCILIĞINA YENİ İSİM
Cumhurbaşkanlığının 2026/156 sayılı kararı doğrultusunda ise Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte yeni görevlendirmeler yürürlüğe girdi.