OLAYLAR

1678 - Elena Cornaro Piscopia, Ph. D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.

1788 - Virginia, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayan 10. eyalet oldu.

1801 - Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1876 - Little Bighorn Muharebesi'nde Kızılderililer, ABD 7. Süvari Alayı'nı imha etti, Komutanları Yarbay George Armstrong Custer çatışmada öldü.

1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk Başkanı Mahmut Sadık'tı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.

1925 - Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1940 - Fransa Muharebesi sonucunda 22 Haziran 1940'ta imzalanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi ve Fransa, Almanlara teslim oldu.

1947 - II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da bir evin tavan arasında 2 yıl boyunca Alman askerlerinden saklanan Yahudi kız Anne Frank'ın burada yazmış olduğu Anne Frank'ın Hatıra Defteri yayımlandı.

1948 - Berlin Ablukası'nı yarmak için Batı Berlin'e ABD uçaklarıyla bir hava köprüsü kuruldu.

1950 - Sovyetler Birliği'nce desteklenen Kuzey Kore Orduları Güney Kore'ye saldırdı. Kore Savaşı başladı.

1963 - Anayasa Mahkemesi, ilk duruşmayla görevine başladı.

1965 - 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.

1967 - İlk küresel uydu televizyon programı olan ABD yapımı Our World (Bizim Dünyamız) yayına girdi.

1969 - Kırıkkale'de, MKE Kırıkkalespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıkan olaylarda; 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

1971 - Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi "Berk", törenle denize indirildi.

1975 - Mozambik, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.

1981 - Microsoft, kendi evinde Washington eyaletinde anonim şirket olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 7 ve 8. idamları: 16 Nisan 1980 günü bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldüren sol görüşlü militanlar Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan, idam edildiler.

1982 - Yunanistan'da askere alınanların saçlarını kazıtmaları yasaklandı.

1985 - Eskişehir Uçak Fabrikası'nın temeli, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

1991 - Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1993 - Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı oldu.

1998 - Microsoft, Windows 98'i piyasaya sürüldü.

2018 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.

DOĞUMLAR

1560 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (ö. 1634)

1568 - Gunilla Bielke, İsveç kraliçesi (ö. 1597)

1722 - Erik Brahe, İsveçli soylu kont (ö. 1756)

1848 - Arthur Balfour, İngiliz politikacı (ö. 1930)

1852 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya'da Art Nouveau akımının öncüsü) (ö. 1926)

1855 - William Alexander Forbes, İngiliz zoolog (ö. 1883)

1864 - Walther Nernst, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1941)

1898 - Kay Sage, Amerikalı şair ve ressam (ö. 1963)

1900 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (ö. 1979)

1903 - George Orwell, İngiliz yazar (ö. 1950)

1907 - Sona Hacıyeva, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 1979)

1911 - William Howard Stein, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1980)

1920 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1924 - Sidney Lumet, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2011)

1925 - William Stoddart, İngiliz yazar (ö. 2023)

1926 - Kep Enderby, Avustralyalı siyasetçi ve yargıç (ö. 2015)

1927 - Süheyl Eğriboz, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2014)

1928 - Peyo, Belçikalı karikatürist (ö. 1992)

1933 - Álvaro Siza Vieira, Portekizli mimar

1935 - Hacı Sabancı, Türk iş insanı (ö.1998)

1937 - Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emiri (ö. 2023)

1936 - B. J. Habibie, Endonezyalı devlet adamı, siyasetçi ve mühendis (ö. 2019)

1937 - Eddie Floyd, Amerikalı soul/R&B şarkıcısı ve söz yazarı

1937 - Keizō Obuchi, Japon siyasetçi (ö. 2000)

1942 - Willis Reed, Amerikalı profesyonel basketbolcu (ö. 2023)

1943 - Füsun Erbulak, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı

1945 - Carly Simon, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, müzisyen ve çocuk yazarı

1946 - Roméo Dallaire, Kanadalı asker yazar

1946 - Ulrik le Fevre, Danimarkalı eski millî futbolcu

1949 - Brigitte Mohnhaupt, Alman gazeteci, marksist felsefeci, Kızıl Ordu Fraksiyonu mensubu

1950 - Michel Côté, Kanadalı oyuncu

1951 - Kishan Kapoor, Hint siyasetçi ve iş adamı (ö. 2025)

1955 - Maxime Bossis, Fransız eski futbolcu

1956 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar

1961 - Timur Bekmambetov, Kazak uzun metrajlı film ve reklam filmleri yönetmeni

1961 - Ricky Gervais, İngiliz komedyen, aktör, film yapımcısı ve yayıncı

1963 - George Michael, İngiliz şarkıcı (ö. 2016)

1963 - Müge Akyamaç, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1963 - Yann Martel, Kanadalı yazar

1964 - Johnny Herbert, Britanyalı yarışçı

1966 - Dikembe Mutombo, Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu (ö. 2024)

1968 - Dorinel Munteanu, Rumen eski futbolcu ve teknik direktör

1970 - Erki Nool, Estonyalı dekatloncu ve politikacı

1971 - Ayhan Taş, Türk tiyatro oyuncusu

1974 - Karisma Kapoor, Hint sinema oyuncusu

1975 - Linda Cardellini, Amerikalı oyuncu

1975 - Vladimir Kramnik, Rus satranç oyuncusu

1978 - Layla El, İngiliz profesyonel güreşçi

1978 - Kayra Şenocak, Türk oyuncu ve sunucu

1979 - Aydilge, Türk yazar, müzisyen ve radyo programcısı

1979 - Daniel Jensen, Danimarkalı millî futbolcu

1979 - Haddy N'jie, Norveçli şarkıcı, söz yazarı, yazar ve gazeteci

1981 - Aleksey Botvinyev, Rus futbolcu

1982 - Rain, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, söz yazarı, oyuncu ve yapımcı

1982 - Mihail Yujni, Rus tenisçi

1983 - Cristian Baroni, Brezilyalı futbolcu

1983 - Marc Janko, Avusturyalı futbolcu

1984 - Fatih Atik, Fransız-Türk futbolcu

1985 - Adrienn Bende, Macar manken

1985 - Karim Matmour, Cezayirli millî futbolcu

1986 - Charlie Davies, Amerikalı futbolcu

1986 - Seda Tokatlıoğlu, Türk voleybolcu

1988 - Miguel Layún, Meksikalı futbolcudur

1989 - Sam Ryder, İngiliz şarkıcı

1991 - Soner Demirtaş, Türk serbest güreşçi

1991 - Victor Wanyama, Kenyalı millî futbolcu

1991 - Simone Zaza, İtalyan futbolcu

1992 - Kelsey Robinson, Amerikalı milli voleybol oyuncusu

1992 - Mahsun Karaca, Türk Youtuber ve oyuncu

1994Egor Kreed, Rus şarkıcı

Shuto Hira, Japon futbolcu

1996 - Pietro Fittipaldi, Brezilyalı yarış pilotu

1997 - Rodrigo Bentancur, Uruguaylı millî futbolcu

1997 - Caner Topçu, Türk oyuncu

1999 - Abdülkadir Ömür, Türk milli futbolcu

ÖLÜMLER

1291 - Eleanor, 1236'dan 1272'de ölümüne kadar Kral III. Henry'nin karısı olarak İngiltere Kraliçe (d. 1223)

1533 - Mary Tudor, Fransa Kraliçesi (d. 1496)

1587 - Kılıç Ali Paşa, Osmanlı denizci ve Kaptan-ı Derya (d. 1500)

1671 - Giovanni Riccioli, İtalyan gök bilimci ve rahip (d. 1598)

1673 - D'Artagnan, Fransız asker ve XIV. Louis'nin silahşorlerinin Komutanı (d. 1611)

1767 - Georg Philipp Telemann, Alman besteci (d. 1681)

1784 - Caesar Rodney, Amerikalı politikacı ve hukukçu (d. 1728)

1822 - E. T. A. Hoffmann, Alman besteci, müzik eleştirmeni, hikâye yazarı ve karikatürist (d. 1776)

1835 - Antoine-Jean Gros, Fransız ressam (d. 1771)

1827 - Johann Gottfried Eichhorn, Alman tarihçi ve teolog, ahit eleştirmeni (d. 1752)

1863 - Johann Karl Ehrenfried Kegel, Alman tarım bilim insanı (d. 1784)

1864 - I. William, 30 Ekim 1816'dan ölümüne kadar hüküm süren Württemberg kralı (d. 1871)

1868 - Carlo Matteucci, İtalyan nörofizyolog ve siyasetçi (d. 1811)

1876 - George Armstrong Custer, Amerikalı asker (d. 1839)

1894 - Sadi Carnot, Fransız siyasetçi (d. 1837)

1898 - Ferdinand Cohn, Yahudi biyolog (d. 1828)

1912 - Lawrence Alma-Tadema, Hollandalı ressam (d. 1836)

1925 - Josef Breuer, Avusturyalı fizyolog (d. 1843)

1949 - Alejandro Lerroux, İspanya Başbakanı (d. 1864)

1956 - Ernest King, ABD'lı filo amirali (d. 1878)

1960 - Otto Ender, Avusturyalı siyasetçi (d. 1875)

1960 - Walter Baade, Alman astronom (d. 1893)

1964 - Gerrit Rietveld, Hollandalı mimar ve mobilya tasarımcısı (d. 1888)

1971 - John Boyd Orr, İskoç öğretmen, biyolog ve siyasetçi (d. 1880)

1973 - Aron Gurwitsch, Litvanya asıllı Amerikalı filozof (d. 1901)

1977 - Olave Baden-Powell, İngiltere kız izcilerinin ilk başkanı ve izciliğin kurucusu Baden Powell'ın eşi (d. 1889)

1984 - Michel Foucault, Fransız filozof (d. 1926)

1988 - Hillel Slovak, İsrail doğumlu Amerikalı gitarist (d. 1962)

1992 - James Stirling, Birleşik Krallık'ın 20. yüzyıldaki mimarlık sektöründe en etkili olmuş mimarlarının başında gelmektedir (d. 1926)

1995 - Ernest Walton, İrlandalı Nobel ödüllü bilim insanı (d. 1903)

1997 - Jacques-Yves Cousteau, Fransız okyanus uzmanı, deniz subayı ve sinema yönetmeni (d. 1910)

2005 - Kazım Koyuncu, Türk müzisyen (d. 1971)

2006 - Arif Mardin, Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı (d. 1932)

2008 - Ahmed Yüksel Özemre, Türk atom mühendisi ve yazar (d. 1935)

2009 - Farrah Fawcett, Amerikalı aktris (Çarli'nin Melekleri) (d. 1947)

2009 - Michael Jackson, Amerikalı şarkıcı (d. 1958)

2014 - Eli Wallach, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

2015 - Patrick Macnee, İngiliz oyuncu (d. 1922)

2016 - Nicole Courcel, Fransız oyuncu (d. 1931)

2017 - Elsa Daniel, Arjantinli oyuncu (d. 1936)

2018 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (d. 1964)

2018 - Jesús Cardenal, İspanyol hukukçu (d. 1930)

2018 - Štefka Drolc, Sloven kadın tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1923)

2018 - Richard Benjamin Harrison, Amerikalı iş insanı ve televizyon kişiliği (d. 1941)

2018 - Bo Nilsson, İsveçli besteci ve trompetçi (d. 1937)

2019 - Ringaudas Songaila, Litvan komünist politikacı ve veteriner hekim (d. 1929)

2019 - Bruno de Keyzer, Fransız görüntü yönetmeni (d. 1949)

2019 - Bryan Marshall, İngiliz oyuncu (d. 1938)

2019 - Isabel Sarli, Arjantinli kadın oyuncu ve model (d. 1929)

2020 - Suzana Amaral, Brezilyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1932)

2020 - Kilasu Massamba, Demokratik Kongolu millî futbolcu (d. 1950)

2020 - Papaleo Paes, Brezilyalı siyasetçi (d. 1952)

2020 - Ionuţ Popa, Rumen eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1953)

2021 - Olga Barnet, Sovyet-Rus aktris (d. 1951)

2021 - Marcos Ferrufino, Bolivyalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1963)

2022 - Javier Cárdenas, Meksikalı profesyonel eski futbolcudur (d. 1952)

2022 - Alberto Gurrola, Meksikalı profesyonel futbolcu ve kaleci antrenörü (d. 1993)

2022 - Osman Wöber, Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1960)

2023 - John B. Goodenough, Amerikalı malzeme bilimci ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1922)

2024 - Bill Cobbs, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1934)