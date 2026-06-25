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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları oynanıyor.

B GRUBU TAMAMLANDI

B Grubu'nda oynanan son maçlarda; İsviçre Kanada'yı 2-1, Bosna Hersek ise Katar'ı 3-1 mağlup etti.

Böylelikle grupta İsviçre 7 puanla lider olurken Kanada 4 puanda ikinci, Bosna Hersek ise aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla 3. sırada grubu tamamladı. Katar ise 1 puanla son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

Bosna Hersek 4 puanla en iyi 3. kontenjanından son 32 turuna kalmak için büyük bir avantaj yakalasa da diğer grup maçlarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacak tabloyu bekleyecek.

SON 32 TURUNA KATILMAYI GARANTİLEYEN 9 TAKIM

Şu ana kadar oynanan maçlarda toplam 9 takım son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

İşte son 32 turuna katılmayı garantileyen takımlar şöyle:

Meksika, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Norveç, Kolombiya, İsviçre, Kanada