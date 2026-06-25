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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz eden Trump, "Erdoğan 'gel' dedi, gidiyorum. Erdoğan'a saygımdan dolayı NATO'ya katılacağım, o olmasaydı belki zirveye gitmezdim" dedi.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR KİŞİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar Türkiye’nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil.

Türkiye çok güçlü bir orduya sahip. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın ve güçlü bir kişi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ MEMNUN EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Trump, Türkiye'ye savaş uçağı satışıyla ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi. Bu konuda olumlu mesajlar veren ABD Başkanı, “Muhtemelen Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” diye konuştu.