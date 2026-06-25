2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle veda eden A Milli Takım'da ABD ile oynanacak D Grubu'nun son maçı öncesi Kenan Yıldız basın toplantısında konuştu.

'TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM'

Türk halkından özür dileyen Kenan Yıldız, "Beklentiler yüksek oldu. Ülkemiz bizi destekledi. Türk halkından özür dilemek istiyorum. Gelip burada bizi destekleyen taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Bu bir hayal kırıklığıydı. Bu defa başaramadık. ABD'ye karşı iyi bir maç çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

'FİZİKSEL OLARAK YÜZDE YÜZ KENDİMİ VEREMEDİM'

Sakatlık sonrası zorlandığını ifade eden genç oyuncu, "Tabii ki sakatlandığım için en başta çok zordu. Elimden gelenin en iyisini yaptım ama fiziksel olarak yüzde yüz kendimi veremedim. Son maçta da takım için ve ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

'GALATASARAY'DAN HATIRLIYORUM'

ABD taraftarlarının karşısında zorlanıp zorlanmayacaklarına yönelik gelen soruya cevap veren Kenan Yıldız, "ABD'nin taraftar gücünden bahsettiniz. Ben Galatasaray'dan hatırlıyorum. Böyle büyük taraftarların önünde oynamaya hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

'FUTBOLDA İSTATİSTİKLERLE MAÇ KAZANILMIYOR'

İyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen nasıl bu şekilde elendiklerinin sorulması üzerine konuşan "Daha önce de söylediğim gibi bizden beklentiler yüksekti ve erken elenmiş olduk ama çok da kötü bir şekilde de elenmedik. İstatistik açısından birçok alanda birinci sıradayız. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu statistiklere de yansıdı." diyen Kenan Yıldız, "Ama golleri atan rakipler oldu ve futbolda istatistiklerle maç kazanılmıyor." diye de ekledi.