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Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Ernest Poku da siftah yaptıt.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜ

22 yaşındaki futbolcu, Marsilya ağlarını havalandırarak Beşiktaş forması altındaki 3. maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Poku daha önce Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında görev almıştı.

Genç futbolcu, Çorum FK karşısında da fileleri havalandırmış ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

Böylece Poku'nun Beşiktaş formasıyla ilk resmi golü, siyah-beyazlıların Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi gecesinde geldi.