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Kaynak: İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa macerasına 3 puanla başladı.

İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle farklı galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, Fransız ekibini yine eli boş gönderdi.

DOLMABAHÇE'DE MARSİLYA'YA GEÇİT YOK

Beşiktaş ile Marsilya, bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde üçüncü kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibine karşı ikinci galibiyetini alırken bu iki zafer de Dolmabahçe'de geldi.

İki takım ilk kez 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelmişti.

Marsilya, Fransa'da oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kazanırken Beşiktaş, Dolmabahçe'deki rövanşta rakibini 2-1 mağlup etmişti.

18 YIL SONRA YİNE BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takımın yolları yaklaşık 18 yıl sonra bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde kesişti.

Beşiktaş, Marsilya karşısında Dolmabahçe'deki ikinci randevusundan da galibiyetle ayrıldı.

Üstelik siyah-beyazlılar bu kez rakibini 4-1'lik farklı skorla geçerek Marsilya'ya karşı iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü.