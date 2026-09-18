Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa macerasına 3 puanla başladı.

Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde gövde gösterisi: Marsilya'ya 4-1'lik tarifeBeşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde gövde gösterisi: Marsilya'ya 4-1'lik tarifeSpor

İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle farklı galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, Fransız ekibini yine eli boş gönderdi.

Beşiktaş Marsilya'yı yine eli boş gönderdi - Resim : 2

DOLMABAHÇE'DE MARSİLYA'YA GEÇİT YOK

Beşiktaş ile Marsilya, bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde üçüncü kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibine karşı ikinci galibiyetini alırken bu iki zafer de Dolmabahçe'de geldi.

İki takım ilk kez 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelmişti.

Marsilya, Fransa'da oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kazanırken Beşiktaş, Dolmabahçe'deki rövanşta rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş Marsilya'yı yine eli boş gönderdi - Resim : 3

18 YIL SONRA YİNE BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takımın yolları yaklaşık 18 yıl sonra bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde kesişti.

Beşiktaş, Marsilya karşısında Dolmabahçe'deki ikinci randevusundan da galibiyetle ayrıldı.

Üstelik siyah-beyazlılar bu kez rakibini 4-1'lik farklı skorla geçerek Marsilya'ya karşı iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü.