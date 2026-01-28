SapceX tarihin en büyük halka arzıyla gündemde. Haziran ayında yapılması gündemde olan halka arzın Elon Musk'ı artık bir trilyoner yapacağı konuşuluyor.

Financial Times'ın haberine göre, halka arz işlemi SpaceX'de beklense de Starlink'in de arza açılabileceği belirtiliyor.

MUSK İKNA OLDU

Elon Musk'ın, kurucusu olduğu uzay şirketlerini halka arza açma konusunda uzun süredir mesafeli durduğuna değinilen haberde SpaceX'in ilk büyük kurumsal yatırımını 10 yıl önce aldığına değinildi. 2015 yılında gerçekleştirilen yatırımlarda şirketin değerlemesi 10 milyar dolar seviyesinde olmuştu. Şirket, geçtiğimiz aylarda ikincil hisse satışı düzenleyerek 800 milyar dolar değerleme üzerinden fon toplamayı hedefledi. Temmuz 2025’teki son finansman turunda 400 milyar dolarlık seviye belirlenmişti.

Öte yandan Bloomberg, söz konusu ikincil satış sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığını ve hedeflenen değerlemenin doğrulandığını belirtti. Bu gelişme, SpaceX’in halka arz ihtimalini güçlendiren bir sinyal olarak değerlendirildi.

SPACEX YERİNE STARLINK GÜNDEME GELDİ

SpaceX yerine şirketin uydu internet iştiraki Starlink’in halka arz edilmesinin de güçlü bir senaryo olabileceğine dikkat çekildi. Musk, daha önce Starlink’in gelirlerinin öngörülebilir bir yapıya kavuşması halinde halka arz edilebileceğini ifade etmişti.

KARIN BÜYÜĞÜ STARLINK'DEN GELDİ

Starlink’in, SpaceX’in 2025 yılında elde ettiği 15,5 milyar dolarlık gelirin yaklaşık yüzde 76’sını ürettiği belirtilirken, mevcut durumun yatırımcılar açısından daha cazip bir tablo sunduğu vurgulandı. Analistlere göre Starlink’in halka arz edilmesi, SpaceX’in ana faaliyetleri için gerekli finansmanı dolaylı yoldan sağlamasına da olanak tanıyabilir.

TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZI

Yatırımcıların şirketin değerini 1,5 trilyon dolar olarak öngördüğü belirtildi. Halka arz gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olacak. Forbes'a daha önce konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir yatırımcı, şirketin kurucusu Elon Musk'ın bu kararla birlikte trilyoner olabileceğini ifade etmişti.