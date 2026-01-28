ABD merkezli FAT Brands, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık borç yükü nedeniyle iflas talep etti. Dünyada 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten franchising şirketi FAT Brands, artan borç yükü ve zorlaşan piyasa şatları nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

Mahkemeye sunulan belgelere göre FAT Brands’in toplam borcu yaklaşık 1,3 milyar dolar. Borcun önemli kısmı son yıllarda gerçekleştirdiği satın almalar ve portföy genişletme stratejilerinden kaynaklanıyor. Yönetim, iflas korumasını finansal yapıyı dengelemek için kullandıklarını ifade etti.

FAT Brands’in 2025’te bünyesinden ayrılarak bağımsız hale gelen iştiraki Twin Hospitality Group da Chapter 11 başvurusunda bulundu. Twin Peaks spor bar zincirini işleten şirket, 2026 itibarıyla ABD ve Meksika’da 114 şubeye sahip.

BÜYÜMEDEN İFLASA

İflas başvurusunun, FAT Brands’in birkaç ay önce Fatburger için genişleme planı açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Plana göre California merkezli şirket, Florida'da önümüzdeki yıllarda en az 40 yeni Fatburger şubesi açmayı planlamıştı.

FAT Brands’ten Erin Mandzik, “Markalarımız güçlü olsa da öngörülemeyen piyasa koşulları, büyüme için aldığımız borçları yeniden yapılandırmamızı zorlaştırdı” dedi.

18 FARKLI RESTORAN MARKASI

FAT Brands’in portföyünde Round Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli’s, Twin Peaks, Great American Cookies, Smokey Bones, Hot Dog on a Stick, Buffalo’s Cafe & Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation Burger, Native Grill & Wings, Yalla Mediterranean, Ponderosa ve Bonanza Steakhouses gibi 18 farklı restoran markası var.

Şirket, Texas’ta iflas süreci ile borçlarını yeniden yapılandıracak. İflas kararının, şirketin kısa süre önce duyurduğu agresif büyüme planlarının ardından gelmesi dikkat çekti.