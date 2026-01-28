Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu

Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu

Fenerbahçe’de ara transfer mesaisi tam gaz devam ediyor. Takıma birçok takviyede bulunan sarı-lacivertli ekipten bu sefer ayrılık haberi geldi. Daha önce Kanarya’nın başına olan Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu Portekiz’e götürüyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 1

Ara transfer dönemin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe’de flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Takımın yıldız ismi Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’ya transfer oluyor.

1 7
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 2

Son dönemdeki istikrarsız performansıyla ağır eleştiriler alan Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

2 7
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 3

Yıldız orta saha için ayrılık söz konusu. Gelen transfer iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

3 7
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 4

Üç farklı kulübün Fred'i yakından takip ettiği biliniyor. Avrupa'dan ilk ciddi talip ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

4 7
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 5

Gelen son transfer iddiası taraftarları şaşkına çevirdi. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da Fred transferi için devreye girdiği iddia edildi.

5 7
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 6

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

6 7
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu - Resim: 7

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
