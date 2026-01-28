Ara transfer dönemin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe’de flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Takımın yıldız ismi Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’ya transfer oluyor.
Jose Mourinho laneti sürüyor: Fenerbahçe’nin yıldızı adım adım Benfica yolcusu
Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi tam gaz devam ediyor. Takıma birçok takviyede bulunan sarı-lacivertli ekipten bu sefer ayrılık haberi geldi. Daha önce Kanarya'nın başına olan Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu Portekiz'e götürüyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları…
Son dönemdeki istikrarsız performansıyla ağır eleştiriler alan Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Yıldız orta saha için ayrılık söz konusu. Gelen transfer iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
Üç farklı kulübün Fred'i yakından takip ettiği biliniyor. Avrupa'dan ilk ciddi talip ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Gelen son transfer iddiası taraftarları şaşkına çevirdi. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da Fred transferi için devreye girdiği iddia edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.