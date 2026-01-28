Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Emekli bayram ikramiyelerinde ‘maaş’ formülü: Uzman isim tek tek anlattı

Emekli bayram ikramiyelerinde ‘maaş’ formülü: Uzman isim tek tek anlattı

Ekonomist Muhammet Bayram, 2026 yılı emekli ikramiyeleri için kulislerde konuşulan 5 bin TL formülünü tek tek anlattı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Milyonlarca emekli maaşlardan bulamadığı umudu 2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak resmi ikramiyelerinde bekliyor.

Mevcut ekonomik veriler ve kulis bilgileri ışığında, ikramiye miktarının artırılmasının yanı sıra ödeme sisteminde köklü bir değişikliğe gidilmesi gündemde.

Haberler.com’a konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı canlı yayında emekli ikramiyelerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. Mevcut 4 bin TL’lik tutarın 5 bin TL’ye çıkarılmasının beklendiğini ifade eden Bayram, daha kapsamlı bir model önerisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ödeme yapılması yönünde bir beklenti var. Özellikle Kurban Bayramı ikramiyesinin, bir küçükbaş hayvan bedelini karşılayacak seviyede olması sosyal destek açısından daha anlamlı olacaktır."

Emeklilerin banka promosyonu haklarını da hatırlatan Bayram, bankalar arasındaki rekabetin takip edilmesini işaret etti.

Bayram son olarak, vatandaşlık maaşı çalışmasının da gündemde olduğunu ve hane geliri asgari ücretin altında kalanların devlet desteğiyle tamamlanacağını söyledi.

Bayram ayrıca, vatandaşlık maaşı çalışmasının da gündemde olduğunu ve hane geliri asgari ücretin altında kalanların devlet desteğiyle tamamlanacağını ifade etti.

