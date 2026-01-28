Altındaki düşüş trendi yükselişe geçti. Gram altın 7 bin TL bandını aştı. Altındaki yükseliş ise pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Bazı vatandaşlar ellerindeki birikimi değerlendirmek için yastık altın almaya devam ediyor. Merkez Bankaları ise altın alımlarını sürdürüyor.

GEÇER'DEN ALTIN ANALİZİ

Bu hafta gözler ABD’de FED’in bugün 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasa fiyatlamaları, politika faizinin yüzde 3,5–3,75 bandında korunacağı aktarılıyor.

Çin’deki büyüme oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, FED ve Çin tarafından gelen verilere dair altının rotasını çizdi. Geçer, YouTube yayınında Çin etkisine parmak pasarak, “Altın gümüş fiyatlarının yükselmesinde Çin etkisi büyük oluyor” dedi.

'10 BİN DOLAR DA GELECEK'

Yaşanan gelişmelere dair ise ons altın için Geçer net rakam verdi. Geçer, “Konjonktüre ve gelişmelere bakıyoruz. Konjonktür ve gelişmeler değişmiyorsa hatta altının yükselişini destekleme mahiyetinde daha da artıyorsa o zaman altın fiyatları yükselir. Nitekim o günlerde 4 bin 800 4 bin 900 dolar civarındaydı. Bugün geldiğimiz yer 5 bin 100 dolar seviyesi ve hala gitmeye devam edecek. 10 bin dolar da gelecek” dedi.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermemektedir.