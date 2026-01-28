En çapkın erkek burçları: Bir bakış, bir gülüş

İkizler için flört yalnızca insanlarla değil, hayatın kendisiyle kurulan bir bağdır. Beğenilmek hoşuna gider, ilgi görmek onu besler. Ancak merakı da ilgisi de çabuk yön değiştirir. Bu yüzden tek kişiye uzun süre odaklanmakta zorlanabilir. Onun çapkınlığı hesaplı değil; akışkan, spontan ve içgüdüseldir.