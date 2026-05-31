Geçtiğimiz hafta tarihi surlar çevresinde düzenli devriye görevini yürüten polis ekipleri, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki bir kız ve erkek gencin şüpheli hareketlerini fark etti. Gençlerin yanına giderek kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştiren ekipler, aramanın derinleştirilmesiyle korkunç bir planı deşifre etti.

TELEFONDA "SEMİH ÇELİK", "SATANİZM" VE "SERİ KATİL" DETAYLARI

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yapılan incelemelerde, 17 yaşındaki erkek şüpheli A.H.K.'nin üzerinde bir adet bıçak ele geçirildi. Şahsın cep telefonunda yapılan dijital incelemede ise şu vahim detaylar gün yüzüne çıktı:

4 Ekim 2024'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katleden Semih Çelik'in işlediği cinayetlere ait fotoğraflar, satanizm ve dünyaca ünlü seri katillerle ilgili çok sayıda döküman ve görsel, zanlının, yanındaki kız arkadaşına attığı ve yeni bir cinayet hazırlığı içinde olduğunu açıkça ortaya koyan tehditvari mesajlaşmalar.

MAHKEME KARARI: BİRİ HASTANEYE YATIRILDI, DİĞERİ ADLİ KONTROLDE

Sevgili oldukları belirlenen ve hemen gözaltına alınan iki genç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gerekli adli ve tıbbi değerlendirmelerin ardından mahkeme; 17 yaşındaki garson A.H.K.'nin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına hükmetti. Olay anında yanında bulunan 16 yaşındaki kız arkadaşı E.D. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet güçlerinin bölgedeki sıkı denetimleri devam ediyor.