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Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezinde öğrencilerin akademik çalışmalarını sürdürebilecekleri TOGÜ Gökmedrese Okuma ve Ders Çalışma Salonu düzenlenen programla hizmete açıldı.

​Açılış programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Gökmedrese'nin tarihî ve kültürel kimliğinin öğrencilerin akademik yaşamıyla buluşmasının önemine dikkat çekti. Üniversite öğrencilerinin yalnızca dersliklerde değil, farklı ve nitelikli mekânlarda da öğrenme ve çalışma imkânlarına sahip olmasının önemli olduğunu belirten Rektör Yılmaz, Okuma ve Ders Çalışma Salonu'nun öğrencilerin ders çalışma, kitap okuma ve akademik faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlayacağını ifade etti. Rektör Yılmaz, salonun öğrenciler tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını temenni ederek hayırlı olması dileğinde bulundu.

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Öğrencilerin ders çalışmaları, kitap okumaları ve akademik faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla hizmete sunulan salonun, tarihî mekân ile öğrencilerin akademik yaşamını buluşturan önemli bir imkân olması hedefleniyor.

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ökmedrese'nin tarihi atmosferinde hizmet verecek olan Okuma ve Ders Çalışma Salonu, öğrencilerin akademik ve bireysel çalışmalarına katkı sağlayacak bir çalışma ortamı sunacak.